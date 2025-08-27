‘이춘석 차명 거래 의혹’ 국회 사무처 압수수색

동영상 고정 취소

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘 오전 국회 사무처를 압수수색 했습니다.



서울지방경찰청 금융범죄수사대는 이춘석 의원과 보좌진의 국회 출입 기록 등을 요구했으며 국회 사무처는 임의 협조 형식으로 자료를 제출 중입니다.



앞서 경찰은 25일 "이춘석 의원을 포함해 총 29명에 대한 수사를 마쳤다"며, 필요시 이 의원을 추가로 불러 조사하겠다고 밝혔습니다.



