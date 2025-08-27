‘법카 유용 의혹’ 전 비서실장, 이 대통령 증인 신청

동영상 고정 취소

이재명 대통령의 경기도지사 재임 당시 법인카드 유용 의혹 사건으로 재판에 넘겨진 전 경기도지사 비서실장이 이 대통령을 증인으로 신청했습니다.



오늘 수원지법에서 열린 전 경기도지사 비서실장 정모 씨 등의 '업무상 배임 혐의' 사건 1차 공판기일에서, 정씨 측은 '공동피고인에 대한 변론이 분리된 만큼 사실 관계 확인을 위해 증인 신청이 불가피하다'고 밝혔습니다.



이 대통령은 해당 사건으로 정씨와 함께 기소됐지만 대통령 당선으로 이 대통령에 대한 재판은 분리돼 중단됐습니다.



현행법상 증인 신청 대상에 제한은 없지만, 재판부는 현직 대통령에 대한 증인 채택 여부를 두고 고심할 것으로 예상됩니다.



