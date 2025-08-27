‘한동훈 검언유착 오보’ 신성식·KBS 기자 무죄

동영상 고정 취소

KBS에 이른바 '검언유착' 의혹을 허위로 제보해 한동훈 전 국민의힘 대표의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 신성식 전 검사장과 이를 보도한 KBS 기자가 오늘 1심에서 무죄를 선고받았습니다.



서울남부지법은 "신 전 검사장이 KBS 기자들에게 발언한 내용 일부가 허위 사실로 보이나, 허위라는 인식을 갖고 발언한 것은 아닌 걸로 보인다"고 판단했습니다.



또 KBS 기자에 대해 "진실 확인 작업을 거친 끝에 보도 내용이 진실이라고 믿고 보도한 걸로 보인다"고 밝혔습니다.



