‘한동훈 검언유착 오보’ 신성식·KBS 기자 무죄

입력 2025.08.27 (17:15) 수정 2025.08.27 (17:20)

‘법카 유용 의혹’ 전 비서실장, 이 대통령 증인 신청

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속

KBS에 이른바 '검언유착' 의혹을 허위로 제보해 한동훈 전 국민의힘 대표의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 신성식 전 검사장과 이를 보도한 KBS 기자가 오늘 1심에서 무죄를 선고받았습니다.

서울남부지법은 "신 전 검사장이 KBS 기자들에게 발언한 내용 일부가 허위 사실로 보이나, 허위라는 인식을 갖고 발언한 것은 아닌 걸로 보인다"고 판단했습니다.

또 KBS 기자에 대해 "진실 확인 작업을 거친 끝에 보도 내용이 진실이라고 믿고 보도한 걸로 보인다"고 밝혔습니다.

KBS / 대표전화 02-781-1000
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

