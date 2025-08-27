2분기 합계출산율 0.76명…출생아 증가율 ‘최대’

동영상 고정 취소

올해 2분기 합계출산율이 0.76명을 기록하며, 2분기 기준으로 역대 가장 큰 폭의 출생아 수 증가율을 보였습니다.



통계청 발표에 따르면, 올해 2분기 출생아 수는 약 6만 980명으로 지난해 같은 기간보다 7.3% 늘었습니다.



증가율로는 역대 최대 폭이며, 출생아 수 기준으로는 2021년 2분기 이후 가장 큰 규모입니다.



올해 2분기 합계출산율은 0.76명으로 1년 전보다 0.05명 늘었습니다.



