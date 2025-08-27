한미 연합 도하 훈련…장비 상호운용성 검증

동영상 고정 취소

육군은 지난 25일부터 오늘까지 경기도 여주 남한강 일대에서 '을지 자유의 방패' 연습을 계기로 '한미 연합 도하 훈련'을 실시했다고 밝혔습니다.



훈련에는 300여 명의 한미 장병이 참가했고, 한국형 자주도하장비 등 130여 대 장비와 미 스트라이커 장갑차 등 20여 대의 기계화 전력이 투입됐습니다.



이번 훈련은 한미 양측의 도하 자산을 활용해 장비들의 상호운용성을 실질적으로 검증하는 데 중점을 두고 진행됐습니다.



