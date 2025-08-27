국제

트럼프 “대선 이후 정치자금 2조원 모금”

입력 2025.08.27 (17:21) 수정 2025.08.27 (17:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 대선 이후 정치자금 15억 달러(약 2조 원)을 모금했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 27일 새벽 자신이 운영하는 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “2024년 대선 이후 다양한 형식과 정치 단체를 통해 15억 달러 이상을 모금했음을 보고하게 돼 기쁘다”며 “미국을 다시 위대하게 만들자”고 말했습니다.

트럼프 대통령의 모금액 공개는 내년 말 치러지는 중간 선거를 앞두고 지지자들을 상대로 모금을 독려하려는 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 이날 현지 시간으로 자정을 넘긴 시간부터 오전 2시까지 심야에 여러 주제로 SNS 글을 쏟아냈습니다.

트럼프 대통령은 “마이크 존스 하원의장, 존 튠 상원 원내대표, 다른 공화당 의원들과 함께 포괄적인 범죄 대책 법안을 마련하고 있다”고 밝혔습니다. 그는 포괄적 범죄대책 법안이 미국에 지금 필요한 일이라고 강조했습니다.

이어 “워싱턴DC의 범죄 건수가 크게 줄어들고 있다”며 “놀라운 진전이 이뤄졌다. 이 문제에 관심을 가져줘서 감사하다”고도 말했는데, 이는 워싱턴DC가 범죄의 온상이 됐다며 주방위군을 투입한 조치의 성과를 부각하려는 취지로 해석됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “대선 이후 정치자금 2조원 모금”
    • 입력 2025-08-27 17:21:27
    • 수정2025-08-27 17:32:21
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 대선 이후 정치자금 15억 달러(약 2조 원)을 모금했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 27일 새벽 자신이 운영하는 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “2024년 대선 이후 다양한 형식과 정치 단체를 통해 15억 달러 이상을 모금했음을 보고하게 돼 기쁘다”며 “미국을 다시 위대하게 만들자”고 말했습니다.

트럼프 대통령의 모금액 공개는 내년 말 치러지는 중간 선거를 앞두고 지지자들을 상대로 모금을 독려하려는 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 이날 현지 시간으로 자정을 넘긴 시간부터 오전 2시까지 심야에 여러 주제로 SNS 글을 쏟아냈습니다.

트럼프 대통령은 “마이크 존스 하원의장, 존 튠 상원 원내대표, 다른 공화당 의원들과 함께 포괄적인 범죄 대책 법안을 마련하고 있다”고 밝혔습니다. 그는 포괄적 범죄대책 법안이 미국에 지금 필요한 일이라고 강조했습니다.

이어 “워싱턴DC의 범죄 건수가 크게 줄어들고 있다”며 “놀라운 진전이 이뤄졌다. 이 문제에 관심을 가져줘서 감사하다”고도 말했는데, 이는 워싱턴DC가 범죄의 온상이 됐다며 주방위군을 투입한 조치의 성과를 부각하려는 취지로 해석됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김귀수
김귀수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.