트럼프 “대선 이후 정치자금 2조원 모금”

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 대선 이후 정치자금 15억 달러(약 2조 원)을 모금했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지 시각 27일 새벽 자신이 운영하는 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “2024년 대선 이후 다양한 형식과 정치 단체를 통해 15억 달러 이상을 모금했음을 보고하게 돼 기쁘다”며 “미국을 다시 위대하게 만들자”고 말했습니다.



트럼프 대통령의 모금액 공개는 내년 말 치러지는 중간 선거를 앞두고 지지자들을 상대로 모금을 독려하려는 것으로 보입니다.



트럼프 대통령은 이날 현지 시간으로 자정을 넘긴 시간부터 오전 2시까지 심야에 여러 주제로 SNS 글을 쏟아냈습니다.



트럼프 대통령은 “마이크 존스 하원의장, 존 튠 상원 원내대표, 다른 공화당 의원들과 함께 포괄적인 범죄 대책 법안을 마련하고 있다”고 밝혔습니다. 그는 포괄적 범죄대책 법안이 미국에 지금 필요한 일이라고 강조했습니다.



이어 “워싱턴DC의 범죄 건수가 크게 줄어들고 있다”며 “놀라운 진전이 이뤄졌다. 이 문제에 관심을 가져줘서 감사하다”고도 말했는데, 이는 워싱턴DC가 범죄의 온상이 됐다며 주방위군을 투입한 조치의 성과를 부각하려는 취지로 해석됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



