박찬욱 ‘어쩔 수가 없다’, 베네치아 작품상 후보
입력 2025.08.27 (17:25) 수정 2025.08.27 (17:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
세계 3대 영화제로 꼽히는 베네치아 영화제에 박찬욱 감독의 영화 '어쩔 수가 없다'가 작품상인 황금사자상 경쟁부문에 올랐습니다.
제82회 베네치아 영화제가 현지시각 27일 개막한 가운데, 박 감독의 작품 등 모두 21개 작품이 황금사자상 장편영화 경쟁부문에 공식 초청됐습니다.
박찬욱 감독이 베네치아 영화제 경쟁 부문에 초청된 것은 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이며, 한국 영화가 베네치아 영화제 경쟁부문에 진출한 건 13년 만입니다.
제82회 베네치아 영화제가 현지시각 27일 개막한 가운데, 박 감독의 작품 등 모두 21개 작품이 황금사자상 장편영화 경쟁부문에 공식 초청됐습니다.
박찬욱 감독이 베네치아 영화제 경쟁 부문에 초청된 것은 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이며, 한국 영화가 베네치아 영화제 경쟁부문에 진출한 건 13년 만입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 박찬욱 ‘어쩔 수가 없다’, 베네치아 작품상 후보
-
- 입력 2025-08-27 17:25:16
- 수정2025-08-27 17:29:24
세계 3대 영화제로 꼽히는 베네치아 영화제에 박찬욱 감독의 영화 '어쩔 수가 없다'가 작품상인 황금사자상 경쟁부문에 올랐습니다.
제82회 베네치아 영화제가 현지시각 27일 개막한 가운데, 박 감독의 작품 등 모두 21개 작품이 황금사자상 장편영화 경쟁부문에 공식 초청됐습니다.
박찬욱 감독이 베네치아 영화제 경쟁 부문에 초청된 것은 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이며, 한국 영화가 베네치아 영화제 경쟁부문에 진출한 건 13년 만입니다.
제82회 베네치아 영화제가 현지시각 27일 개막한 가운데, 박 감독의 작품 등 모두 21개 작품이 황금사자상 장편영화 경쟁부문에 공식 초청됐습니다.
박찬욱 감독이 베네치아 영화제 경쟁 부문에 초청된 것은 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이며, 한국 영화가 베네치아 영화제 경쟁부문에 진출한 건 13년 만입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.