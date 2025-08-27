박찬욱 ‘어쩔 수가 없다’, 베네치아 작품상 후보

동영상 고정 취소

세계 3대 영화제로 꼽히는 베네치아 영화제에 박찬욱 감독의 영화 '어쩔 수가 없다'가 작품상인 황금사자상 경쟁부문에 올랐습니다.



제82회 베네치아 영화제가 현지시각 27일 개막한 가운데, 박 감독의 작품 등 모두 21개 작품이 황금사자상 장편영화 경쟁부문에 공식 초청됐습니다.



박찬욱 감독이 베네치아 영화제 경쟁 부문에 초청된 것은 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이며, 한국 영화가 베네치아 영화제 경쟁부문에 진출한 건 13년 만입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!