[퇴근길 날씨] 낮더위 계속…폭염주의보 확대

8월이 끝나가고 있지만, 다시 수도권에 폭염 주의보가 내려졌습니다.



전남과 경남에 폭염 경보가 발효 중인 가운데 오늘 한낮에 전남 고흥이 34.2도까지 올랐습니다.



오늘 밤에는 서울 등 곳곳에 열대야가 나타나겠고 당분간 한낮 더위는 계속될 전망입니다.



오늘 저녁까지 동해안과 경남, 제주도에는 비가 조금 내릴 수 있겠습니다.



내일도 수도권과 충남 제주도에 한때 소나기가 지나겠습니다.



오늘 밤 서울 25도, 전주 24도가 되겠습니다.



한낮에 서울 32도, 대구 33도로 중부지방은 오늘보다 기온이 오르겠습니다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



모레부터 수도권과 강원도에 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:김유진



