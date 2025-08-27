뉴스 5

[퇴근길 날씨] 낮더위 계속…폭염주의보 확대

입력 2025.08.27 (17:28) 수정 2025.08.27 (17:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,187.16 코스닥 801.72

코스피 3,187.16 코스닥 801.72
클로징

클로징

다음
8월이 끝나가고 있지만, 다시 수도권에 폭염 주의보가 내려졌습니다.

전남과 경남에 폭염 경보가 발효 중인 가운데 오늘 한낮에 전남 고흥이 34.2도까지 올랐습니다.

오늘 밤에는 서울 등 곳곳에 열대야가 나타나겠고 당분간 한낮 더위는 계속될 전망입니다.

오늘 저녁까지 동해안과 경남, 제주도에는 비가 조금 내릴 수 있겠습니다.

내일도 수도권과 충남 제주도에 한때 소나기가 지나겠습니다.

오늘 밤 서울 25도, 전주 24도가 되겠습니다.

한낮에 서울 32도, 대구 33도로 중부지방은 오늘보다 기온이 오르겠습니다.

바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

모레부터 수도권과 강원도에 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [퇴근길 날씨] 낮더위 계속…폭염주의보 확대
    • 입력 2025-08-27 17:28:06
    • 수정2025-08-27 17:31:19
    뉴스 5
8월이 끝나가고 있지만, 다시 수도권에 폭염 주의보가 내려졌습니다.

전남과 경남에 폭염 경보가 발효 중인 가운데 오늘 한낮에 전남 고흥이 34.2도까지 올랐습니다.

오늘 밤에는 서울 등 곳곳에 열대야가 나타나겠고 당분간 한낮 더위는 계속될 전망입니다.

오늘 저녁까지 동해안과 경남, 제주도에는 비가 조금 내릴 수 있겠습니다.

내일도 수도권과 충남 제주도에 한때 소나기가 지나겠습니다.

오늘 밤 서울 25도, 전주 24도가 되겠습니다.

한낮에 서울 32도, 대구 33도로 중부지방은 오늘보다 기온이 오르겠습니다.

바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

모레부터 수도권과 강원도에 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:김유진
김규리
김규리 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.