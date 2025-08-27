사회

고객 아파트 침입한 포천 농협 직원 구속 기소

입력 2025.08.27 (17:31) 수정 2025.08.27 (17:32)

자신의 고객 아파트에 침입해 현금과 귀금속 등을 훔쳐 달아난 경기도 포천의 농협 직원이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.

의정부지방검찰청은 지난 22일 강도치상 혐의로 은행 직원인 30대 남성 A 씨를 구속기소 했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 28일 새벽 4시쯤 포천 어룡동의 한 아파트에 몰래 들어가, 자고 있던 80대 노부부를 흉기로 위협하고 현금과 귀금속 등 수천만 원어치 금품을 빼앗아 달아난 혐의를 받습니다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A 씨를 특정하고, 그가 근무하고 있던 은행 창구에서 긴급체포했습니다.

육군 특수부대 중사로 전역한 A 씨는 과거 군 복무를 하다 다쳐 희귀병이 생겼고, 치료비 등을 마련하기 위해 1억 4천만 원의 채무가 있었습니다.

자신의 고객 아파트에 침입해 현금과 귀금속 등을 훔쳐 달아난 경기도 포천의 농협 직원이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.

의정부지방검찰청은 지난 22일 강도치상 혐의로 은행 직원인 30대 남성 A 씨를 구속기소 했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 28일 새벽 4시쯤 포천 어룡동의 한 아파트에 몰래 들어가, 자고 있던 80대 노부부를 흉기로 위협하고 현금과 귀금속 등 수천만 원어치 금품을 빼앗아 달아난 혐의를 받습니다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A 씨를 특정하고, 그가 근무하고 있던 은행 창구에서 긴급체포했습니다.

육군 특수부대 중사로 전역한 A 씨는 과거 군 복무를 하다 다쳐 희귀병이 생겼고, 치료비 등을 마련하기 위해 1억 4천만 원의 채무가 있었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신수빈
신수빈 기자

