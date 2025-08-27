‘아들 스토킹’ 신고한 피해자에 “너 박살낸다” 엄마, 나란히 검찰행 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

서울 강서경찰서는 직장 상사를 스토킹한 혐의를 받는 30대 남성과 이 남성의 어머니의 사건을 검찰로 넘겼습니다.



A씨는 직장 상사로부터 업무상 지적을 받자 2주간 지속적으로 욕설 섞인 문자를 보내거나 전화를 거는 등 스토킹한 혐의를 받습니다.



이후 피해자는 경찰에 피해 사실을 신고했습니다.



그러자 신고 사실을 안 A씨의 모친까지 나섰습니다.



A씨 모친은 피해자에게 "감히 귀한 내 아들을 건드려?", "아주 박살을 내주겠다"는 등의 욕설 섞인 문자를 지속적으로 보낸 것으로 알려졌습니다.



경찰이 스토킹 피의자 A씨에게 피해자의 집 주소를 실수로 제공하는 황당한 일도 있었습니다.



경찰이 A씨를 상대로 긴급응급조치를 하는 과정에서 피해자 주소지가 입력된 통보서를 피해자가 아닌 피의자 휴대전화로 보낸 겁니다.



관할 경찰서인 서울 강서경찰서 염창지구대가 "불의의 사고로 소중한 개인정보가 유출됐다"며 사과문을 올리기도 했습니다.



강서경찰서는 주소를 유출한 경찰관에 대해 감찰을 진행 중입니다.



