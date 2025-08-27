러, 우크라이나 헤르손 공습…“1명 사망·2명 부상”

러시아가 현지 시각 27일 우크라이나 남부 항구도시 헤르손을 공습해 81세 여성이 숨지고 다른 2명이 다쳤다고 AFP통신이 보도했습니다.



현지 검찰은 이날 페이스북 게시물에서 러시아군이 이른 아침부터 헤르손을 공습했다며 전쟁범죄 수사에 착수했다고 밝혔습니다.



남부 헤르손주의 주도인 헤르손은 조선 산업의 본거지이자 지역 경제 중심지로 흑해와 드니프로강의 중요한 항구입니다.



헤르손주의 상당 부분을 점령한 러시아의 주요 공세 표적이었으나 우크라이나가 아직 장악하고 있습니다.



간밤 러시아군의 공격으로 우크라이나 중부 폴타바 지역의 에너지 기업도 피해를 봤다고 로이터통신이 전했습니다.



볼로디미르 코후트 폴타바 주지사는 이번 공격으로 전력 공급이 일시적으로 중단됐다가 복구됐다고 텔레그램에서 밝혔습니다.



지난 15일 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담으로 한때 우크라이나 평화에 대한 기대가 커졌습니다.



그러나 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담, 우크라이나 안전보장을 위한 논의가 양국의 입장 차로 진전되지 않으면서 공방이 이어지고 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



