‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속

민간 업자에게 뇌물을 받아챙긴 혐의로 현직 경기도의원 3명이 구속됐습니다.



사업 편의를 봐주는 대신 최대 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받고 있습니다.



최민영 기자가 보도합니다.



[리포트]



민간 사업자에게 뇌물을 받은 혐의로 현직 경기도 의원들이 구속됐습니다.



경기 안산상록경찰서는 어제 뇌물수수와 범죄수익은닉 규제법 위반 등 혐의를 받는 현직 경기도 의원 3명과, 자금세탁을 도운 2명 등 모두 5명에 대한 구속영장이 발부됐다고 밝혔습니다.



구속된 도의원들은 경기 화성시와 안산시에 지역구를 두고 있습니다.



이들은 기초단체 사업체를 운영하는 한 사업가로부터, 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받고 있습니다.



또 자신들이 지역구를 둔 관할 자치단체 등에 지능형 교통체계(ITS) 사업 관련 '특별조정교부금'이 배정될 수 있도록 한 의혹도 받습니다.



이 사업가는 이같은 편의를 받는 대가로 뇌물을 건넨 혐의로, 지난달 구속된 상탭니다.



경찰은 이 사업가의 다른 사건을 수사 하다가, 현역 도의원 등에게도 로비가 이뤄진 정황을 포착하고 수사를 확대했습니다.



구속된 도의원들이 챙긴 1억 4천만 원 가량의 금품은 경찰이 기소 전 몰수보전을 신청했습니다.



경찰은 지난달 28일 수사 대상인 도의원들의 집과 의회 사무실 등을 압수수색하고 지난 9일 이들을 소환 조사하는 등 수사를 이어왔습니다.



경찰은 이들을 포함해 모두 7명에 대해 구속영장을 신청했는데, 법원은 전직 시의원 1명과 또 다른 자금세탁책 1명에 대해선 "증거 인멸이나 도망 우려가 없다"며 기각했습니다.



KBS 뉴스 최민영입니다.



촬영기자:김경민/영상편집:김철



