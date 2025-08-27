경제콘서트

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속

입력 2025.08.27 (18:03) 수정 2025.08.27 (18:13)

[앵커]

민간 업자에게 뇌물을 받아챙긴 혐의로 현직 경기도의원 3명이 구속됐습니다.

사업 편의를 봐주는 대신 최대 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받고 있습니다.

최민영 기자가 보도합니다.

[리포트]

민간 사업자에게 뇌물을 받은 혐의로 현직 경기도 의원들이 구속됐습니다.

경기 안산상록경찰서는 어제 뇌물수수와 범죄수익은닉 규제법 위반 등 혐의를 받는 현직 경기도 의원 3명과, 자금세탁을 도운 2명 등 모두 5명에 대한 구속영장이 발부됐다고 밝혔습니다.

구속된 도의원들은 경기 화성시와 안산시에 지역구를 두고 있습니다.

이들은 기초단체 사업체를 운영하는 한 사업가로부터, 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받고 있습니다.

또 자신들이 지역구를 둔 관할 자치단체 등에 지능형 교통체계(ITS) 사업 관련 '특별조정교부금'이 배정될 수 있도록 한 의혹도 받습니다.

이 사업가는 이같은 편의를 받는 대가로 뇌물을 건넨 혐의로, 지난달 구속된 상탭니다.

경찰은 이 사업가의 다른 사건을 수사 하다가, 현역 도의원 등에게도 로비가 이뤄진 정황을 포착하고 수사를 확대했습니다.

구속된 도의원들이 챙긴 1억 4천만 원 가량의 금품은 경찰이 기소 전 몰수보전을 신청했습니다.

경찰은 지난달 28일 수사 대상인 도의원들의 집과 의회 사무실 등을 압수수색하고 지난 9일 이들을 소환 조사하는 등 수사를 이어왔습니다.

경찰은 이들을 포함해 모두 7명에 대해 구속영장을 신청했는데, 법원은 전직 시의원 1명과 또 다른 자금세탁책 1명에 대해선 "증거 인멸이나 도망 우려가 없다"며 기각했습니다.

KBS 뉴스 최민영입니다.

촬영기자:김경민/영상편집:김철

