정치

과방위 소위, ‘방통위→방송미디어통신위’ 개편 논의 시작…“7인 체제로 확대”

입력 2025.08.27 (18:05)

방송통신위원회를 대체할 정부 조직을 만드는 내용의 법안이 오늘(27일) 국회 과학기술정보방송통신위원회 법안 소위에서 본격 논의됐습니다.

국민의힘 의원들이 회의에 불참한 가운데, 더불어민주당과 조국혁신당은 방통위를 ‘방송미디어통신위원회’로 개편하고, 방통위원을 현행 5명에서 7명으로 늘리기로 의견을 모았습니다.

민주당은 과방위 소위와 전체회의를 거쳐 다음 달 25일 본회의에서 ‘방통위 개편법’을 처리할 방침인데, 이 경우 내년 8월까지인 이진숙 방통위원장의 임기는 법안 공포와 함께 종료됩니다.

과방위 여당 간사인 민주당 김현 의원은 오늘 국회에서 기자들과 만나 “방통위 정상화를 위한 제정법을 곧 발표하겠다”며 이같이 밝혔습니다.

이어 “방통위원은 현행 5명에서 7명으로 늘고, 상임위원 3명·비상임위원 4명으로 할 것”이라며 최민희 의원 안과 김현 의원 안을 병합한 결과라고 설명했습니다.

앞서 최민희 과방위원장은 방통위를 유지하되 위원을 9인으로 확대하는 안(방통위 설치법 개정안)을, 김현 의원은 방통위를 새 기구로 대체하고 위원은 5인으로 유지하는 안(시청각미디어통신위원회 설치법)을 각각 발의했습니다.

김 의원은 “최민희 의원 안은 김현 의원 안에 포섭되는 것으로 정리했다”며 “관계 부처 간 이견은 최소화할 거고, 조율이 쉽지 않은 부분은 이번 설치법에서 제외할 예정”이라고 말했습니다.

또 이진숙 위원장 임기 종료는 위헌적 요소가 있다는 우려에 대해서는 “그렇지 않다”며 과거 방송위원회를 방송통신위원회로 개편할 때도 방송위원장의 잔여 임기가 법에 따라 종료된 바 있다고 설명했습니다.

이예린
이예린 기자

