[이슈픽] “당근라페에 애사비 한 잔!”…‘저속노화’에 ‘에이징 테크’까지

흙을 구워 만든 8천 명의 군사들, '병마용갱'입니다.



영생을 꿈꾼 중국의 황제, '진시황'의 무덤을 지키고 있는데요.



늙고 싶지 않은 욕망, 예나 지금이나 다를 바가 없습니다.



노화의 속도를 늦추는 이른바 '저속노화'에 대한 관심이 높아지면서, 장바구니 풍경이 달라지고 있습니다.



[이상우/배우/KBS '편스토랑' : "달걀, 당근, 양배추. 거의 아침에 저희가 (먹는) 저속노화 식단."]



버터 대신 달걀노른자를 식빵에 바르고, 당근과 양배추를 얇게 썰어 곁들입니다.



핵심은 혈당을 조절하는 식사법. 동시에 생활 습관까지 건강하게 가꾸는 건데요.



[선우용여/배우/KBS '살림남' : "다이어트도 되고요, 노폐물도 빼주고요."]



식품, 유통업계는 이미 발 빠르게 시장 선점에 나섰습니다.



편의점에선 잡곡이나 통곡물, 저당 상품이 대폭 늘어났고, 한식 필수 재료인 쌈장과 고추장도 당을 낮춘 ‘저당 버전’으로 새롭게 출시됐죠.



[최찬미/직장인/KBS 뉴스/지난 6월 : "점심에 샐러드를 먹는다든가. 젊게, 어리게, 오래 살고 싶은 마음이…"]



치킨, 피자 일색이던 배달 앱에서조차 '항산화' '혈당' 등 저속노화 관련 키워드의 메뉴들이 4년 만에 3배나 늘었는데요.



이 같은 흐름은 스킨, 헬스케어 등 업계 전반으로 퍼지고 있습니다.



[유튜브 '올리브영' : "나의 피부 시간을 느리게."]



올리브영은 노화를 늦추는 '슬로우 에이징' 상품을 주력으로 내세웠고요.



건강검진 데이터를 기반으로 식단, 영양제, 혈당까지 한 번에 관리하는 앱은 한 해 동안 누적 다운로드 수 117만 건을 기록했습니다.



[KBS 뉴스/지난 1월 : "유통기한이 임박한 재료가 있나요? (이 재료들은 곧 만료됩니다.)"]



최근엔 '최첨단 기술'이 더해져 진화하고 있는데요.



실제보다 더 짜게 느껴지게 해, 고혈압을 막도록 설계된 전자 숟가락입니다.



입에 물고 있으면 호르몬 수치를 측정해 주는 모니터링 키트도 있습니다.



이른바 '에이징테크', 노화의 속도를 늦추기 위한 첨단 기술인데요.



지난 1월 미국서 열린 신기술 전시회 'CES 2025'의 주제 중 하나였을 정도로 이미 세계적인 화두입니다.



미국 경제 잡지 포브스에 따르면 세계 에이징테크 시장 규모는 올해 3천7백조 원을 넘길 것으로 예상되는데요.



초고령화 사회에서 '의료비 절감'이라는 사회적 과제 역시, 에이징 테크를 통해 해결될 수도 있단 기대가 나옵니다.



더 느리게, 더 건강하게, 나이 들고 싶다는 욕망이 장바구니는 물론 우리의 라이프 스타일까지 변화시키고 있습니다.



