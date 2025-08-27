정은경 “의료 대란 영향 조사 필요…방법 검토할 것”

정은경 보건복지부 장관이 앞선 의료대란이 불러온 영향에 대해 조사가 필요하다고 밝혔습니다.



정 장관은 오늘(27일) 국회 보건복지위원회에서 관련 질문에 “(의료 대란이) 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 조사는 필요하다고 생각한다”고 말했습니다.



다만 구체적인 조사 방안에 대해서는 “피해 조사의 목적과 방법에 대해 살펴볼 필요가 있고, 개인에 대한 개별적인 피해 조사와는 다른 측면이 있어 그런 부분을 잘 정리할 필요가 있다”며 이를 검토하겠다고 설명했습니다.



앞서 환자단체는 의정 갈등이 장기화하며 생긴 의료 공백에 대해 관련 피해 조사와 재발 방지책을 요구하고 있습니다.



한편 정 장관은 국회 예산결산특별위원회에서는 임신 중지 약물의 국내 도입에 관한 의견을 밝혔습니다.



정 장관은 “(낙태죄) 헌법 불합치 이후 안전 문제가 있는 상황이기 때문에 반드시 해결해야 하는 사안”이라며 “현재 국내 허가된 약물은 없지만 세계 대부분의 나라에서는 허가받은 약물을 사용 중”이라고 말했습니다.



또 “안전한 사용 방안을 식약처와 협의해 검토하겠다”며 “태아의 생명권과 여성의 건강권을 균형 있게 검토하겠다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



