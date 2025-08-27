[박대기의 핫클립] ‘마운자로’ 등장에 ‘위고비’ 21만 원…문제는 남용

동영상 고정 취소

원래 체형이 저와 비슷했던 분이죠.



일론 머스크 테슬라 CEO입니다.



'위고비'라는 주사를 맞고 체중 감량을 한 걸로 전해지고 있죠.



비만 치료제 위고비, 비싸다보니 부유한 유명인들만 쓰는 약으로 알려졌지만 국내에서도 빠르게 유행하고 있습니다.



[오상우/동국대 일산병원 가정의학과 교수 : "이 약(위고비)을 끊고 나면 다시 살이 찔 때 빠졌던 5kg가 근육으로 보충이 되겠어요? 아니면 지방으로 보충 되겠어요? 답은 지방으로 보충 되죠. "]



끊으면 요요 현상이 심하다보니, 장기적으로 맞으려면 비용 부담이 상당합니다.



지난달까지만 해도 4주치에 40만 원내지 60만 원 가량 줘야 했는데요.



하지만 오늘자(27일) 약국 최저가는 0.25mg 기준으로 21만 원까지 급락했습니다.



20만 원대 중반인 곳은 상당수 확인됩니다.



바로 '마운자로'라는 또 다른 비만치료제가 국내에 출시됐기 때문입니다.



일론 머스크도 위고비에서 갈아탔을 정도로 해외에서 인기입니다.



마운자로는 4주치가 최저 28만 원으로 위고비 가격 인하를 압박하고 있습니다.



문제는 비만치료제 경쟁이 과열되면서, 필요 없는 사람들까지 손을 댄다는 점입니다.



[최○○/위고비 사용자/KBS '더 보다'/지난달 : "의사분께서 육안으로 일단 저의 몸을 보시고 '고도비만이 아니기 때문에 당신은 처방 대상이 아니다'라고 돌려보내시더라고요. 이제 그래서 다른 병원들을 찾아갔죠."]



비만치료제는 원래 체질량지수 30이 넘는 고도비만을 위한 약입니다.



하지만 그렇지 않은 사람에게도 처방을 남발하는 병원들이 있습니다.



실제로 정상 체중인 KBS 제작진이 이른바 '위고비 성지'란 병원에 가보니, 1분 만에 처방전을 받을 수 있었습니다.



[○○병원 의사/음성변조/KBS '더 보다'/지난달 : "이게 1단계부터 5단계까지 있는 거거든요. (1, 2단계) 잘라서 3단계 처방 받아 가시면 될 것 같아요."]



비만치료제로 근육이 손실되는 부작용은 흔하게 발생한다는데요.



[이○○/위고비 부작용 경험자/KBS '더 보다'/지난달 : "죄송한데 물설사가 그냥 물이에요. 막 쥐어짜듯이 아파요. 땅바닥에서 구를 정도로 막 엉엉 울면서…"]



구토와 설사는 물론 급성 췌장염으로 숨지는 사례도 있어, 해외에서는 조사가 이루어지고 있는데요.



위고비 같은 비만치료제는 건강보험 적용 대상이 아니어서, 가격도 제각각이고 정확한 처방 건수도 집계가 잘 안 됩니다.



값이 싸졌다고 무턱대고 찾는 일이 없도록, 비만 환자에 한해 엄격히 처방을 제한하는 제도 마련이 필요합니다.



영상편집:고응용/자료조사:김지윤



