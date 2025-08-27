‘1인 가구’ 1천만 돌파…전체 세대의 42%
입력 2025.08.27 (18:14) 수정 2025.08.27 (18:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
우리나라 1인 가구 수가 천만 세대를 돌파했습니다.
행정안전부가 발표한 지난해 말 기준 전체 세대 수는 2411만 8천여 세대로, 2020년보다 약 100만 세대 늘었습니다.
이 가운데 1인 가구는 천만 세대를 넘기며 전체의 42%를 차지했습니다.
반면 4인 이상 가구는 394만 세대로 줄어 가족 규모가 작아지는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.
행정안전부가 발표한 지난해 말 기준 전체 세대 수는 2411만 8천여 세대로, 2020년보다 약 100만 세대 늘었습니다.
이 가운데 1인 가구는 천만 세대를 넘기며 전체의 42%를 차지했습니다.
반면 4인 이상 가구는 394만 세대로 줄어 가족 규모가 작아지는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘1인 가구’ 1천만 돌파…전체 세대의 42%
-
- 입력 2025-08-27 18:14:34
- 수정2025-08-27 18:22:37
우리나라 1인 가구 수가 천만 세대를 돌파했습니다.
행정안전부가 발표한 지난해 말 기준 전체 세대 수는 2411만 8천여 세대로, 2020년보다 약 100만 세대 늘었습니다.
이 가운데 1인 가구는 천만 세대를 넘기며 전체의 42%를 차지했습니다.
반면 4인 이상 가구는 394만 세대로 줄어 가족 규모가 작아지는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.
행정안전부가 발표한 지난해 말 기준 전체 세대 수는 2411만 8천여 세대로, 2020년보다 약 100만 세대 늘었습니다.
이 가운데 1인 가구는 천만 세대를 넘기며 전체의 42%를 차지했습니다.
반면 4인 이상 가구는 394만 세대로 줄어 가족 규모가 작아지는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.