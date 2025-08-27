9월부터 온도 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지대책 시행

동영상 고정 취소

[앵커]



비행기 내 보조배터리 화재를 막기 위해 다음 달부터 각 항공기에 온도감응형 스티커가 도입됩니다.



비닐봉투 제공은 중단하고, 절연테이프 등으로 단락을 방지하는 조치 등이 안내됩니다.



이지은 기자가 보도합니다.



[리포트]



올해 초 에어부산 여객기 화재 이후 기내 선반 보관이 금지된 보조배터리.



승객 짐 등과 함께 불가피하게 선반에 보조배터리가 보관될 경우에 대비해 온도감응형 스티커가 도입됩니다.



온도가 40도 이상에 이르면 색깔이 변하는 스티커를 다음 달부터 기내 선반 외부에 부착하기로 한 겁니다.



선반 온도가 오르면 승무원이나 승객이 알아차려 화재에 빨리 대응하도록 하기 위한 방안입니다.



앞서 3월부터 시행 중인 비닐봉투 제공은 중단됩니다.



화재 예방 효과가 크지 않은 데다 환경 오염 우려 등이 뒤따랐기 때문입니다.



대신 절연테이프를 제공해 단락방지 조치를 하도록 할 방침입니다.



또, 모든 국적기에는 격리보관백을 2개 이상 필수로 탑재해야 합니다.



보조배터리나 전자기기에서 불이 나 화재 진압을 한 경우 해당 기기를 안전하게 격리·보관해 2차 피해를 막기 위한 조치입니다.



기내 보조배터리 수량과 용량 제한은 그대로 유지됩니다.



배터리 용량 100wh 이하는 5개까지, 100wh 초과 160Wh 이하는 2개까지 들고 탈 수 있습니다.



160wh 초과는 반입 불가입니다.



보조배터리의 기내 선반 보관 금지와 기내 사용 금지도 그대로입니다.



국토부는 9월 한 달간 이런 기내 보조배터리 관리 규정이 제대로 지켜지는지 항공안전감독을 집중 실시하고, 미흡 사항에 대해서는 사업개선명령 등을 시행한다는 계획입니다.



KBS 뉴스 이지은입니다.



영상편집:이인영



