‘매의 눈’에 딱 걸린 ‘수거책’…천 7백만 원 날릴 뻔

[앵커]



현금 수거에 나선 보이스피싱 수거책이 휴가중이던 담당 경찰관에게 덜미가 잡혔습니다.



우연히 마주친 수거책의 수상한 행동을 보고, 그야말로 '형사의 직감'이 발휘된 건데요.



당시 상황이 CCTV에 고스란히 담겼습니다.



박연선 기자입니다.



[리포트]



검은색 가방을 멘 한 남성이 택시에서 내립니다.



낯선 듯 휴대전화를 보며 두리번거리고, 주변을 촬영하기도 합니다.



곧이어 길 건너 아파트 단지에 들어섭니다.



현금을 받으러 온 보이스피싱 수거책이었습니다.



그의 수상한 행동은 휴가 중이던 대전 서부서 이진웅 경사의 매의 눈에 걸려들었습니다.



음식 포장을 주문하고 차량에서 기다리던 중, 남성의 수상한 행동이 미심쩍어 동선을 쫓은 겁니다.



[이진웅/경사/대전서부경찰서 보이스피싱팀 : "대부분의 현금 수거책은 범행 장소에 도착하면 조직원들한테 보고해요. 주변을 두리번거리면서 걷더니 건물 상호를 사진 찍고…"]



차에서 내려 남성의 동태를 살피던 이진웅 경사.



남성이 피해자로부터 현금 뭉치가 든 종이 가방을 받는 것을 보고, 곧장 뒷덜미를 잡아챘습니다.



동시에 112 신고를 하고, 보이스피싱 피해 사실을 알렸습니다.



[이진웅/경사 : "네, 여기 보이스피싱 수거책을 지금 잡고 있거든요? (수거책을 잡고 있다고요?) 예, 저 경찰관인데요."]



봉투에 들어있던 돈은 대환 대출 명목으로 인출한 현금 천7백만 원이었습니다.



[이정우/대전서부경찰서 보이스피싱팀장 : "당연하게 칭찬받아야 할 사례고, 또 저희 경찰 조직원들도 이진웅 형사와 같은 마음으로 평상시 일을 해야 하지 않을까…"]



남성은 중고차 대금을 받아오는 아르바이트 중이었다고 경찰에 진술했습니다.



경찰은 현금 수거책 역시 처벌받게 된다며, 고액 아르바이트나 배달 등은 의심할 필요가 있다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 박연선입니다.



촬영기자:유민철/화면제공:대전경찰청



