정치

장동혁, 대통령 축하난에 “난 들고 온 날, 국회서 난 일어나”

입력 2025.08.27 (18:23) 수정 2025.08.27 (18:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 장동혁 신임 당 대표는 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회 위원 2명 선출안이 더불어민주당 등 범여권 주도로 본회의에서 부결된 것과 관련해 우상호 대통령실 정무수석에게 항의했습니다.

장 대표는 오늘(27일) 국회에서 이재명 대통령의 취임 축하 난을 들고 온 우 정무수석을 만나 “안타깝게도 정무수석께서 난을 들고 오는 그 와중에, 본회의장에서는 난이 일어났다”고 말했습니다.

장 대표는 “국회가 기관 구성에 관여하도록 한 것은 편향성을 막고 다양한 의견이 반영될 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “오랜 관행을 깨고 부결되는 일들이 반복되면 결국 대한민국 국가기관은 한쪽으로 편향될 수밖에 없다”고 지적했습니다.

장 대표는 “이재명 대통령께서도 협치를 말씀해 오셨다”면서 “협치는 파이를 나누는 것이 아니라, 파이를 키우는 것이라고 생각한다”고 말했습니다.

이어 “오늘처럼 헌법과 법에 의해서 만들어진 기관들이 모든 국민을 살필 수 있도록 기관 구성에 있어서 여야가 서로 힘의 균형을 갖도록 만들었음에도 불구하고 그런 균형들을 깨는 것은 종국에는 대한민국을 위태롭게 할 것이라고 생각한다”고 강조했습니다.

이에 대해 우 정무수석은 “장 대표님을 중심으로 국민의힘이 더 발전하고 변화하고 혁신하길 기대한다”면서 “대통령이 정상회담 뒤 초대해 회담 결과를 말하고 싶다는 초대의 말씀을 주셨다”고 전했습니다.

그러면서 “이재명 대통령은 야당과 대화를 중시한다”며 “언제든 연락을 주시면 쓴소리조차 여과 없이 전달하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 장동혁, 대통령 축하난에 “난 들고 온 날, 국회서 난 일어나”
    • 입력 2025-08-27 18:23:08
    • 수정2025-08-27 18:23:30
    정치
국민의힘 장동혁 신임 당 대표는 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회 위원 2명 선출안이 더불어민주당 등 범여권 주도로 본회의에서 부결된 것과 관련해 우상호 대통령실 정무수석에게 항의했습니다.

장 대표는 오늘(27일) 국회에서 이재명 대통령의 취임 축하 난을 들고 온 우 정무수석을 만나 “안타깝게도 정무수석께서 난을 들고 오는 그 와중에, 본회의장에서는 난이 일어났다”고 말했습니다.

장 대표는 “국회가 기관 구성에 관여하도록 한 것은 편향성을 막고 다양한 의견이 반영될 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “오랜 관행을 깨고 부결되는 일들이 반복되면 결국 대한민국 국가기관은 한쪽으로 편향될 수밖에 없다”고 지적했습니다.

장 대표는 “이재명 대통령께서도 협치를 말씀해 오셨다”면서 “협치는 파이를 나누는 것이 아니라, 파이를 키우는 것이라고 생각한다”고 말했습니다.

이어 “오늘처럼 헌법과 법에 의해서 만들어진 기관들이 모든 국민을 살필 수 있도록 기관 구성에 있어서 여야가 서로 힘의 균형을 갖도록 만들었음에도 불구하고 그런 균형들을 깨는 것은 종국에는 대한민국을 위태롭게 할 것이라고 생각한다”고 강조했습니다.

이에 대해 우 정무수석은 “장 대표님을 중심으로 국민의힘이 더 발전하고 변화하고 혁신하길 기대한다”면서 “대통령이 정상회담 뒤 초대해 회담 결과를 말하고 싶다는 초대의 말씀을 주셨다”고 전했습니다.

그러면서 “이재명 대통령은 야당과 대화를 중시한다”며 “언제든 연락을 주시면 쓴소리조차 여과 없이 전달하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.