장동혁, 대통령 축하난에 “난 들고 온 날, 국회서 난 일어나”

국민의힘 장동혁 신임 당 대표는 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회 위원 2명 선출안이 더불어민주당 등 범여권 주도로 본회의에서 부결된 것과 관련해 우상호 대통령실 정무수석에게 항의했습니다.



장 대표는 오늘(27일) 국회에서 이재명 대통령의 취임 축하 난을 들고 온 우 정무수석을 만나 “안타깝게도 정무수석께서 난을 들고 오는 그 와중에, 본회의장에서는 난이 일어났다”고 말했습니다.



장 대표는 “국회가 기관 구성에 관여하도록 한 것은 편향성을 막고 다양한 의견이 반영될 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “오랜 관행을 깨고 부결되는 일들이 반복되면 결국 대한민국 국가기관은 한쪽으로 편향될 수밖에 없다”고 지적했습니다.



장 대표는 “이재명 대통령께서도 협치를 말씀해 오셨다”면서 “협치는 파이를 나누는 것이 아니라, 파이를 키우는 것이라고 생각한다”고 말했습니다.



이어 “오늘처럼 헌법과 법에 의해서 만들어진 기관들이 모든 국민을 살필 수 있도록 기관 구성에 있어서 여야가 서로 힘의 균형을 갖도록 만들었음에도 불구하고 그런 균형들을 깨는 것은 종국에는 대한민국을 위태롭게 할 것이라고 생각한다”고 강조했습니다.



이에 대해 우 정무수석은 “장 대표님을 중심으로 국민의힘이 더 발전하고 변화하고 혁신하길 기대한다”면서 “대통령이 정상회담 뒤 초대해 회담 결과를 말하고 싶다는 초대의 말씀을 주셨다”고 전했습니다.



그러면서 “이재명 대통령은 야당과 대화를 중시한다”며 “언제든 연락을 주시면 쓴소리조차 여과 없이 전달하겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



