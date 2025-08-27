경제콘서트

[이슈클릭] BTS 뷔·오타니 만남에…전 세계 팬들 ‘들썩’

입력 2025.08.27 (18:25)

이슈 클릭입니다.

BTS 뷔와 메이저리그 슈퍼스타, 오타니 쇼헤이입니다.

이 둘이 함께 찍은 사진 한 장에 전 세계 팬들의 이목이 집중됐습니다.

흰색 다저스 유니폼을 입은 뷔가 마운드에 올라섭니다.

힘차게 공을 던지자 객석에선 환호성이 터져 나오는데요.

지난 25일, 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 LA 다저스와 신시내티 레즈 경기에 시구자로 참석한 겁니다.

이번 시구 덕에 K-pop과 야구를 대표하는 슈퍼스타들의 만남도 성사됐는데요.

시구 직전 만난 뷔와 오타니. 짧은 포옹 인사도 나눕니다.

보기 드문 장면에 누리꾼들은 "최고와 최고의 만남"이라며 뜨거운 반응을 보였습니다.

[뷔/BTS 멤버 : "이제 다저스 야구의 시간입니다! "]

경기 전부터 이뤄진 열띤 응원 덕분일까요?

이날 다저스는 신시내티를 상대로 7대0을 기록하며 완승했습니다.

구성:정예린/자료조사:이지원/영상편집:사명환

공지·정정

