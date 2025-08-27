국제농업박람회 앞두고 전시관 보수공사 추진

출처 : 전남도 출처 : 전남도

오는 10월 열리는 2025 국제 농업 박람회를 앞두고 관람객의 안전과 편의시설 강화를 위해 박람회 전시관 보수공사가 진행됩니다.주요 공사 내용은 생명농업관 전시관 리모델링과 농업 누리관 도장 공사 그리고 장애인과 노약자 친화형 동선 보강 등입니다.또 화재감지기 등 안전 설비 전면 교체와 가설 건축물 안전 점검 강화 등 철저한 시공 관리도 함께 이뤄집니다.2025 국제 농업 박람회는 오는 10월 23일부터 29일까지 나주에 위치한 전남도 농업기술원 일원에서 개최되고, 'AI와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업'을 주제로 미래 농업의 비전과 첨단 기술을 선보일 예정입니다.