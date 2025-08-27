나주시, 노후 콘크리트 맨홀 뚜껑 전량 교체

출처 : 나주시 출처 : 나주시

전남 나주시가 노후 콘크리트 맨홀 뚜껑을 전량 교체합니다.나주시는 콘크리트 맨홀 뚜껑이 시간이 지나면서 균열과 부식이 발생해 보행자 안전사고를 유발할 수 있다면서 천2백여 개의 맨홀뚜껑을 내구성이 뛰어난 주철 맨홀 뚜껑으로 모두 교체한다고 밝혔습니다.나주시는 또 집중호우 시 맨홀 뚜껑이 열리며 발생하는 인명사고를 예방하기 위해 ‘잠금식 개폐 방식’과 ‘추락방지 시설’도 함께 설치할 예정입니다.