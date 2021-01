주목 받는 ‘K방역’의 힘은?…“연대·협력 통해 대응”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]코로나19 시대 이후, 국제 사회 질서는 꽤 많이 바뀔 텐데요,이번에 K-방역으로 주목받은 우리나라는 앞으로 어떤 역할을 할 수 있을까요?150여 개 기관이 그동안의 국제 협력 성과를 한자리에서 공유하고, 앞으로의 과제를 고민하는 자리가 마련됐습니다.김수연 기자입니다.[리포트]가나와 캄보디아에서 5년 전 시작된 한국국제협력단의 보건인력훈련 사업.졸업생 80여 명이 역학조사관으로 '코로나19'에 맞서고 있습니다.그간의 국제 협력 활동이 힘을 발휘하고 있는 겁니다.["Thanks to KOREA Thanks to KOICA."]이런 사례들을 바탕으로 코로나19 이후, 국제사회에서 우리의 역할이 무엇인지 짚어보는 자리가 마련됐습니다.먼저 정부와 여러 기관이 코로나19 대응을 위해 추진했던 국제 협력 성과들을 공유합니다.선제적 대응과 새로운 아이디어로 주목받은 K-방역의 지속가능성을 진단해보겠다는 겁니다.또 3차 유행 단계에서 드러난 인력 부족 문제 등 우리 방역 체계의 취약점도 점검합니다.나아가, 비대면 시대의 교육과 한류 등 모든 분야에서의 대비책을 찾습니다.이를 통해서 개발도상국에 우리의 경험을 전수하겠다는 계획입니다.[성경륭/경제·인문사회연구회 이사장 : "많은 나라가 방역에 어려움을 겪고 있고 그것 때문에 경제적 위기까지 고조되고 있지 않습니까. K 방역의 특징이 무엇인지, 그것을 통해서 어떻게 건강 위기와 경제 위기를 함께 이겨내고 있는지를 소개하는 (자리입니다)."]이번 행사는 150여 개 기관이 참여해 오늘부터 사흘간 진행되고, 온라인으로도 생중계됩니다.KBS 뉴스 김수연입니다.촬영기자:심규일/영상편집:서정혁