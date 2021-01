한국출판학술상 번역특별상에 까치글방·최파일 문화 입력 2020.12.10 (17:37) 수정 2020.12.10 (17:42)

한국출판연구소가 제26회 한국출판학술상 번역특별상 수상작으로 '글이 만든 세계'(마틴 푸크너 저, 최파일 역)를 선정했다고 밝혔습니다.



이 책은 성서, 논어, 소크라테스와의 대화, 면죄부 판매에 대한 루터의 95개조 반박문, 마르크스와 엥겔스의 공산당선언 등 위대한 텍스트 16가지가 역사를 어떻게 움직여 왔는지 다뤘습니다. 연구소 측은 '일리아스'부터 '해리포터 시리즈'까지 4,000년의 장구한 글쓰기 역사를 담고 있는 이 책을 충실하게 우리말로 옮겨 소개한 까치글방과 번역자 최파일을 공동수상자로 선정했다고 전했습니다.



평론상 우수상에는 파주 북소리 축제 사무총장을 지낸 이상 씨가 지은 '세계의 책축제'(가갸날, 2019)가, 평론상 공로상에는 '시작책'과 '종이약국'을 기획해 북바이북에서 출간하도록 한 한국서점인협의회가 각각 선정됐습니다.



학술상 우수학위논문으로는 '출판·독서생태계 구성 요소 분석을 통한 책문화생태계 모델 연구'(정윤희, 건국대학교 박사학위논문), 'e-Book 이용자의 유형별 특성과 수용 결정요인 탐색 연구'(권호순, 건국대학교 박사학위논문), 'How successful are Korean picture books in the international right market and what opportunities are there for them in the United Kingdom?(한국 그림책의 국제 출판 저작권 시장에서의 성공과 영국 출판 시장에서의 저작권 수출 가능성)'(김마이, 옥스퍼드 브룩스대학교 석사학위논문)이 각각 뽑혔습니다.



시상식은 오는 30일 오후 2시 서울 마포구 한국출판연구소에서 열릴 예정입니다.



한국출판학술상 번역특별상에 까치글방·최파일

