미국 초고속 작전팀 “백신 이번 주 636 곳 운반 완료”

[앵커]미 식품의약국 FDA의 백신 긴급승인에 따라 백신이 미 전역으로 운송될 예정입니다.미 보건당국은 현지시간 16일까지 미국 내 630여곳으로 백신운반 작업을 마칠 것이라고 밝혔습니다.워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.[리포트]미 보건당국의 신속대응부서인 초고속 작전팀은 미국 시간으로 월요일인 14일 부터 미 전역에 백신이 도착할 것이라고 밝혔습니다.14일 당일 미국 내 145 곳에 백신이 도착하고 16일까지 모두 636곳에 백신을 보내는 작업을 끝낸다는 계획입니다.이에 따라 미국 현지시각 14일부터 접종이 시작돼 16일부터는 사실상 미 전역에서 백신접종이 이뤄질 전망입니다.이번에 배포되는 백신은 화이자사와 바이오앤테크사가 공동개발한 것으로 초저온 상태로 운송되는데, 보건당국은 이 모든 작업이 문제없이 진행될 것이라며 자신감을 나타냈습니다.[퍼르나/육군대장/미 코로나19 대응 초고속작전팀 : "Make no mistake. Distribution has begin. Right now boxes are being packed and loaded with vaccine with emphasis on quality control.Within the next 24hour, they will begin moving."]미 질병통제예방센터 CDC의 후속작업도 함께 이뤄지고 있습니다.미 식품의약국 FDA의 승인절차가 마무리된데 이어 CDC 자문위원회도 화이자 백신에 대해 16세 이상 접종은 승인할 것을 권고했습니다.미 백악관은 그동안 신속히 백신 접종이 이뤄져야 한다며 관련 절차 진행에 속도를 내라고 관계기관에 요구해 왔습니다.미 보건당국은 올해 안으로 의료진과 요양원 환자를 중심으로 최소 2천만명 이상은 접종을 받게 될 것으로 전망하고 있습니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.