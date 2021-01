미국, 코로나19 백신 운송 시작…이르면 내일부터 접종

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국 내 백신운송이 본격화됐습니다.미 질병통제예방센터 CDC도 16세 이상은 접종을 받아도 좋다는 접종승인 결정을 내리면서 이르면 내일부터 접종이 가능할 것으로 보입니다.워싱턴에서 금철영 특파원이 보도합니다.[리포트]공항에 대기중인 화물기에 백신이 담긴 특수보관함을 싣는 작업이 한창입니다.화이자사의 미시간주 칼라마주 시설에서 생산된 백신이 배송되기 시작했습니다.비행기는 물론 트럭을 통해서도 운반되는데 영하 70도의 초저온 상태를 유지해야 합니다.현지시간 14일 월요일 오전까지, 미국 내 145곳에 백신이 배송될 예정입니다.백신 운송 시작에 발맞춰 미 질병통제예방센터 CDC는 16세 이상 백신 접종을 승인했습니다.이에따라 한국시간으로 내일 새벽부터 미국 내 접종이 본격적으로 시작될 예정입니다.미 코로나19 신속대응부서인 초고속 작전팀은 오는 16일까지 미국 내 636곳에 백신을 보낼 것이라고 밝힌바 있습니다.순조롭게 배송작업이 이뤄지면 이번 주 중반까지는 미 전역에서 백신접종이 이뤄지게 됩니다.미 보건당국은 올해안에 2천만명을 접종시키고, 내년 3월까지는 1억명까지 접종을 목표로 하고 있습니다.초고속작전팀의 몬세프 슬라위 최고책임자는 내년 상반기 중에는 집단면역이 생기길 희망한다고 했습니다.["So we need to have immunized about 75 or 80% of the U.S. population before herd immunity can really be established. We hope to reach that point between the month of May and the month of June."]미 보건당국은 이에따라 현재 61퍼센트 정도인 백신접종 희망자의 비율을 좀 더 높이기 위해 대책마련에 부심하고 있습니다.현재 미국 내 확진자는 천6백만 명을 넘었고 사망자는 곧 30만 명을 넘을 것으로 예측됩니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 금철영입니다.영상편집:정재숙