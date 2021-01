머라이어 캐리의 캐럴 ‘올 아이 원트…’ 빌보드 2년 연속 1위 ‘진기록’ 문화 입력 2020.12.15 (13:11) 수정 2020.12.15 (13:14)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 송 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want for Christmas Is You·이하 크리스마스)가 1년 만에 다시 빌보드 싱글 차트 1위에 오르는 진기록을 세웠습니다.



빌보드는 현지시각으로 14일 예고 기사를 통해 머라이어 캐리의 이 노래가 이번 주 메인 싱글 차트인 ‘핫100’에서 1위를 차지했다고 밝혔습니다.



이 노래는 지난해 발매 25년 만에 ‘핫 100’ 정상에 올라 3주간 1위를 차지했습니다. 크리스마스 관련 곡이 빌보드 싱글 차트 1위에 오른 건 60년 만에 처음이었습니다.



이 곡은 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트에서도 1위를 기록했습니다.



캐럴이 미국 빌보드와 영국 오피셜 차트를 동시에 석권한 것은 이 곡이 처음입니다.



이 노래는 머라이어 캐리의 첫 번째 캐럴 앨범인 ‘메리 크리스마스’의 대표곡으로, 차임벨과 신시사이저 등 크리스마스 분위기를 물씬 풍기는 사운드와 ‘크리스마스에 필요한 건 당신’이라는 낭만적인 가사가 어우러져 오랫동안 사랑받아 왔습니다.



머라이어 캐리는 이날 트위터에 “정말 기대하지 못했던 일”이라면서 “이 곡의 성공이 지속하는 데에 영원토록 감사하다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

머라이어 캐리의 캐럴 ‘올 아이 원트…’ 빌보드 2년 연속 1위 ‘진기록’

입력 2020-12-15 13:11:43 수정 2020-12-15 13:14:34 문화

팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 송 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want for Christmas Is You·이하 크리스마스)가 1년 만에 다시 빌보드 싱글 차트 1위에 오르는 진기록을 세웠습니다.



빌보드는 현지시각으로 14일 예고 기사를 통해 머라이어 캐리의 이 노래가 이번 주 메인 싱글 차트인 ‘핫100’에서 1위를 차지했다고 밝혔습니다.



이 노래는 지난해 발매 25년 만에 ‘핫 100’ 정상에 올라 3주간 1위를 차지했습니다. 크리스마스 관련 곡이 빌보드 싱글 차트 1위에 오른 건 60년 만에 처음이었습니다.



이 곡은 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트에서도 1위를 기록했습니다.



캐럴이 미국 빌보드와 영국 오피셜 차트를 동시에 석권한 것은 이 곡이 처음입니다.



이 노래는 머라이어 캐리의 첫 번째 캐럴 앨범인 ‘메리 크리스마스’의 대표곡으로, 차임벨과 신시사이저 등 크리스마스 분위기를 물씬 풍기는 사운드와 ‘크리스마스에 필요한 건 당신’이라는 낭만적인 가사가 어우러져 오랫동안 사랑받아 왔습니다.



머라이어 캐리는 이날 트위터에 “정말 기대하지 못했던 일”이라면서 “이 곡의 성공이 지속하는 데에 영원토록 감사하다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보 김석 기자 stone21@kbs.co.kr 기자의 기사 모음