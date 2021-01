에이브럼스 “주한미군, 모더나 백신 며칠내 접종 시작”

http://news.kbs.co.kr/special/coronaSpecialMain.html

에이브럼스 주한미군사령관이 모더나 코로나19 백신이 며칠 내 도착해 접종을 시작할 것이라고 밝혔습니다.에이브럼스 사령관은 오늘(23일) 주한미군에게 서신을 통해 "앞으로 며칠 내(Over the next few days) 모더나 코로나19 백신이 도착해 접종을 시작할 것"이라면서 "초기 접종은 보건의료 종사자로 제한될 것"이라고 밝혔습니다.이어 "모더나 백신 접종은 선택사항이지만 접종을 강력히 고려해 줄 것을 요청한다"면서 "백신 접종의 이점에 대해 사전에 의료진에게 문의할 것을 권고했습니다.이에 대해 주한미군 관계자는 "2~3일 내 백신이 도착할 것으로 보인다"면서 경기도 평택의 험프리스기지 내 의료시설인 '브라이언 올굿' 병원에서 코로나 최전선에 있는 의료진들이 가장 먼저 접종을 받을 것"이라고 말했습니다.[사진 출처 : AP=연합뉴스]