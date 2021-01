[배양육]① 소·닭·쥐…실험실에서 기른 고기를 먹어봤습니다

'닭 가슴살이나 날개를 먹기 위해 닭을 통째로 키우는 부조리에서 벗어나 이 부분을 적당한 배지에서 따로 키우면 된다. (We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium.)'