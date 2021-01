BTS, ‘작은 것들을 위한 시’로 두번째 11억뷰 뮤직비디오 입력 2021.01.13 (15:16) 연합뉴스

방탄소년단(BTS)의 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv) 뮤직비디오가 유튜브에서 11억 뷰를 돌파했다.



소속사 빅히트 엔터테인먼트는 방탄소년단이 2019년 4월 발표한 ‘작은 것들을 위한 시’ 뮤직비디오가 13일 오후 1시 17분께 유튜브 조회 수 11억 건을 넘어섰다고 밝혔다.



지난해 10월 24일 10억 뷰를 돌파한 지 약 3개월 만이다. 방탄소년단 뮤직비디오가 11억 뷰를 넘긴 것은 지난해 10월 ‘DNA’에 이어 두 번째다.



‘작은 것들을 위한 시’는 방탄소년단 미니앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡으로, 유명 팝스타 할시(Halsey)가 피처링해 화제를 모았다.



뮤직비디오도 한 편의 뮤지컬 영화를 떠올리게 하는 연출로 사랑받았다.



억대 조회 수를 기록한 방탄소년단 뮤직비디오는 ‘작은 것들을 위한 시’를 비롯해 모두 28편이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트 엔터테인먼트 제공]

