팔순에 대학신입생 된 할아버지

[앵커]



배움을 향한 열정에 나이는 걸림돌이 될 순 없죠...



가난 때문에 학교에 다니지 못했던 팔순의 어르신이 검정고시를 거쳐 대학 합격증을 받았습니다.



21학번 새내기로 노인 복지 전문가를 꿈꾸는 팔순의 만학도를 김애린 기자가 만났습니다.



[리포트]



1942년생, 올해 80살인 조현수 할아버지의 공부방입니다.



문제를 풀고 또 풀고, 모르는 문제는 통째로 베껴 쓰고….



직접 만든 오답 노트에는 만학을 향한 노력과 열정이 고스란히 담겨 있습니다.



["Are you free this weekend? 그러니까 B, 답을 어떻게 해야 되느냐."]



가정형편 탓에 고등학교를 중퇴하고 군에 입대했던 조 할아버지.



학업을 그만둔 지 60년 만인 지난해 4월 검정고시에 도전했습니다.



동네 경로당 일을 맡아 보며 피부로 느낀 노인들의 복지 문제를 더 깊이 공부하고 싶었기 때문입니다.



[조현수 : "지금 문제가 있구나. 저는 생각하고, 내가 복지에 대해서 좀 공부를 해봐야겠다. 뭐 알아야 면장을 한다고."]



코로나19 여파로 학원도 몇 번 못 가고 독학으로 얻은 성적은 평균 86점, 두 개 과목은 만점입니다.



오랜 군 생활과 전역 후 미군 부대 산하 기업에서 일하며 틈틈이 영어를 공부한 게 도움이 됐습니다.



광주 3개 대학 수시전형에 응시해 모두 합격한 뒤 조선대 행정복지학부를 선택한 할아버지.



처음엔 탐탁잖던 아내도 이제는 남편이 자랑스럽습니다.



[강순애 : "속으로는 내가 참 떳떳하고, 하늘을 우러러보고 자랑하고 그랬지."]



대학을 마친 뒤 복지 전문가가 되어서 노인들이 겪는 여러 문제를 해결하고 싶다는 할아버지.



강의실 맨 앞자리에 앉아 수업을 들을 날만을 손꼽아 기다리고 있습니다.



KBS 뉴스 김애린입니다.



촬영기자:정현덕

