서울국제도서전, '한국에서 가장 아름다운 책' 10권 선정 문화 입력 2021.01.21 (10:48) 수정 2021.01.21 (11:00)

서울국제도서전을 주관하는 대한출판문화협회(이하 출협)가 한국 책 디자인 발전을 도모하고 창의적인 한국의 책 디자인을 세계에 소개하기 위해 진행한 '한국에서 가장 아름다운 책 공모'에서 수상작 10권을 선정했다고 밝혔습니다.



선정된 도서는 드로잉 책 『FEUILLES』(출판사 미디어버스, 디자이너 신신), 사진집 『IN THE SPOTLIGHT: 아리랑 예술단』(출판사 IANNBOOKS, 디자이너 프론트도어-강민정, 민경문), 패션 브랜드 10주년 아카이브 북 『thisisneverthisisneverthat』(출판사 워크룸 프레스, 디자이너 황석원), 전시 도록 『뉴노멀 New Normal』(출판사 6699press, 디자이너 이재영), 영미고전문학『디 에센셜 조지 오웰』(출판사 민음사, 디자이너 황일선), 아티스트 북『ㅁ』(출판사 organpress, 디자이너 강문식), 시집『모눈 지우개』(출판사 외밀, 디자이너 전용완), 한국 에세이 시리즈『시와 산책』, 『산책과 연애』, 『연애와 술』(출판사 시간의흐름, 디자이너 나종위), 타이포그래피 디자인 책『아리따 글꼴 여정』(출판사 안그라픽스, 디자이너 김성훈, 안마노, 박유선, 양효정), 사회 비평서『혁명노트』(출판사 ㈜알마, 디자이너 안지미)입니다.



출협은 표지와 내지 디자인, 타이포그래피, 종이, 인쇄, 제책 등 책을 이루는 제반 요소가 빼어난 도서를 선정하는 것을 기본으로 하되, '아름다움'이 지나치게 협소하게 해석되지 않도록 특정 항목에 대한 개별 평가가 아닌 심사위원들의 장시간 토론 형식으로 진행했다고 설명했습니다.



특히 개별 책의 아름다움과 함께, 동시대 책의 아름다움을 가급적 면면이 보여주고자 했으며, 한국 출판시장이 안고 있는 많은 제약을 넘어서려는 노력을 보여 준 책들에 주목해 선정했다고 전했습니다.



지난해 11월에 진행한 공모에는 출판사와 개인 70여 팀이 137권을 제출했고, 출판과 북 디자인 전문가 5명으로 이뤄진 심사위원회가 2차에 걸친 심사를 통해 최종 10권을 선정했습니다.



선정된 도서 10권은 상패 수여와 함께 독일 북아트재단(Stiftung Buchkunst)과 라이프치히 도서전이 공동 운영하고 있는 국제 책 디자인 공모전 '세계에서 가장 아름다운 책 공모(Schönste Bücher aus aller Welt/Best Book Design from all over the World)'에 출품되며, 2021 프랑크푸르트 도서전과 2021 서울국제도서전 기간에도 특별 전시될 예정입니다.



심사평과 총평은 대한출판문화협회 누리집(kpa21.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

