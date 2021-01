[사건후] 2시간 동안 주변 공포로 몰아넣은 남성, 이유 살펴보니…

아무런 이유 없이들을 폭행한 40대 남성이 징역형을 선고받았다.지난해 10월 18일 오전 1시 10분쯤 경남 김해시 삼안로 앞 도로.A(48)씨는 운전을 하며 이곳을 지나가던 중 차량 앞쪽으로 걸어가는 20대 여성 2명을 발견했다. 이 여성들과 일면식도 없는 A 씨였지만, 그녀들을 보자마자 승용차로 돌진해 결국 다치게했다.이어서 A 씨는 승용차에서 내려 피해자들에게 다가가 “괜찮냐, 병원에 가자”라고 말하며 여성들을 자동차에 태우려 했다.하지만 여성들이 차에 타는 걸 거부하자 피해자들의 얼굴을 수차례 때리고 도주했다. 결국 여성 2명은의 치료를 해야 하는 상처를 입었다.이어 약 1시간 후인 오전 2시 10분쯤 A 씨는 김해시 활천로의 한 오피스텔 엘리베이터에 안에서 B(여·29)씨의 목을 감싼 후 흉기로 위협했다.오피스텔을 빠져나온 A 씨는 약 20분 후인 오전 2시 33분쯤, 이번에는 주거침입미수 범죄를 저지른다.A 씨는 김해시 인제로 한 도로에서 운전하던 C(여·21)씨를 발견하고 C 씨의 주거지인 한 빌라 앞 도로까지 뒤따라간다. 이어 C 씨가 비밀번호를 입력, 빌라 현관문을 열고 그 안으로 들어가자, A 씨도 빌라로 들어가기 위해 현관문 비밀번호를 눌렀지만, 정확히 입력하지 못하는 바람에 들어가지 못했다.만약 A 씨가 빌라에 침입했다면 C 씨는 큰 봉변을 당할 수도 있는 아찔한 상황이었다.A 씨의 범죄는 여기서 멈추지 않았다. 같은 날(10월 18일) 오전 3시쯤 김해시 삼안로의 한 중학교 앞 도로. A 씨는 승용차를 이용해 이곳에 모습을 드러냈다.마침 그곳을 지나던 D(여·66)씨에게 접근한 A 씨는 “길 좀 묻겠다”며 D 씨에게 말을 걸었다. 갑작스럽게 A 씨가 나타나자 놀란 D 씨는 빠른 걸음으로 그곳을 벗어나려 했다.이에 A 씨는 차에서 내려 흉기로 D 씨의 손목을 1차례 찔렀다. 이어 A 씨는 D 씨를 차에 태우려 했지만, D 씨가 소리치며 저항하자 도주해 버렸다.4차례에 걸쳐 일면식도 없던한 A 씨, 그로 인해 피해 여성들은 공포에 떨어야 했다.결국, A 씨는 특수상해, 특수협박, 주거침입미수 등 혐의로 기소됐다.재판 과정에서 A 씨와 변호인은 “이 사건 당시 A 씨가 정신질환 및 약물 과다복용 등으로였다”고 주장하고 특히 “평소를 갖고 있었다”라고 주장, 치료감호(심신장애자와 중독자를 치료감호시설에 수용해 치료를 위한 조치를 하는 보안처분)청구를 요청했다.하지만는 범행 경위 등을 고려하면, 창원지법 형사1단독 김민상 부장판사는 A 씨에게했다.김 부장판사는 판결문에서 “피고인은 지나가는 여성에게 폭력을 가하고 흉기로 협박해”며 “비록 변호인 주장과 같이 피고인이 정신과 치료를 받아 왔고 위 범행은 같은 날 연속해 이루어진 사정은 있으나, 그 행위의 위험성 및 피해 정도를 고려할 때하다”고 판시했다.김 부장판사는 여기에 “피고인은 강도, 폭력 및 마약 전과가 다수 있고 누범기간 및했다”며 “이런 상황 등을 고려해 형을 정했다”고 덧붙였다.