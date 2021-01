블랙핑크, 미국 ‘코든쇼’ 출연…온라인콘서트 무대 공개 입력 2021.01.27 (09:17) 연합뉴스

그룹 블랙핑크가 미국 유명 토크쇼를 통해 오는 31일 개최하는 온라인 콘서트 공연장을 미리 선보인다.



소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크가 오는 28일(현지시간) 미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든’(제임스 코든쇼)에 출연한다고 27일 밝혔다.



블랙핑크는 이 방송에서 온라인 콘서트 ‘더 쇼’(THE SHOW) 현장에서 꾸민 ‘프리티 새비지’ 무대를 공개할 예정이다. 이들이 미국 방송 프로그램에서 이 곡의 무대를 선보이는 것은 이번이 처음이다.



아울러 진행자인 제임스 코든과 공연과 관련한 이야기를 나누는 화상 인터뷰도 한다.



YG는 “그간 베일에 싸여온 ‘더 쇼’가 한 꺼풀 베일을 벗는다”며 “풍성한 라이브 밴드 사운드와 함께 멤버들이 무대를 휘젓는 장면을 오랜만에 볼 수 있을 것”이라고 소개했다.



‘더 쇼’는 블랙핑크가 월드투어를 마친 뒤 1년 5개월 만에 여는 콘서트이자 데뷔 후 첫 온라인 콘서트다.



전 세계 아티스트 가운데 최초로 유튜브뮤직과 파트너십을 맺고 유튜브를 통해 중계한다.



로제는 이 콘서트를 통해 자신의 첫 솔로곡 무대도 공개할 예정이다.



그는 전날 소셜미디어를 통해 서브 타이틀곡의 발매 예고 영상을 공개했다. 로제가 욕실에 웅크린 채 누워 힘겨워하는 장면, 불에 타오르는 장미 속에서 사라지는 로제의 모습 등이 약 30초 분량의 영상에 담겼다.



‘All my love is gone. Now you’re dead and gone‘(내 모든 사랑은 사라졌다. 이제 너는 죽었고 가버렸다)이라는 가사를 로제 특유의 처연하면서도 독특한 음색으로 풀어냈다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

