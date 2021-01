WHO 전문가들, 우한 바이샤저우 시장 방문…코로나19 조사 본격화 국제 입력 2021.01.31 (13:31) 수정 2021.01.31 (13:41)

코로나19 기원 등을 조사하기 위해 중국 우한을 찾은 세계보건기구, WHO 전문가들이 오늘(31일) 우한 바이샤저우 시장을 방문하는 등 본격적인 현지 조사에 나섰습니다.



이 시장은 코로나19에 따라 지난해 우한이 봉쇄됐던 동안 도시 전체에 식량을 공급해 온 도매시장으로 알려져 있습니다.



WHO 전문가들은 약 1시간 30분 정도 시장에 머무르며 조사한 뒤 시장을 떠났습니다.



WHO 전문가들은 앞서 어제(30일)는 우한 진인탄 병원을 방문했습니다.



이 병원은 코로나19가 전 세계에 확산하기 전인 지난해 초 확진자들을 치료했던 병원으로 바이러스 역학 조사에서 핵심이 되는 곳 중 하나입니다.



중국 관영매체 글로벌타임스는 조사단이 어제 오후 우한에 있는 박물관들을 방문했으며 이후 내부 회의를 진행했다고 전했습니다.



중국 전문가들은 글로벌타임스를 통해 WHO 전문가팀이 우한에서 코로나19 발원 증거를 찾기 어려울 것이라고 주장했습니다.



다국적 전문가 13명으로 구성된 WHO 전문가팀은 지난 14일 우한에 도착한 뒤 격리기간 2주 동안 중국 전문가들과 화상 회의를 해왔고 지난 29일부터 조사를 시작했습니다.



WHO 전문가들, 우한 바이샤저우 시장 방문…코로나19 조사 본격화

입력 2021-01-31 13:31:03 수정 2021-01-31 13:41:49

