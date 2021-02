10살 조카 욕실 학대 이모 부부 영장 심사…“죄송합니다”

10살 조카를 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 이모가 구속 영장 심사를 받기 위해 경찰서를 나서고 있습니다.이들 부부에 대한 구속 영장 심사가 오늘(10일) 오후 진행됐습니다.심사에 앞서 경기 용인동부경찰서 유치장에서 나와 법원으로 출발하기 전 취재진을 만난 이모 A 씨(40대)는 심경을 묻는 질문에 “미안해요”라고 짧게 답했습니다.A 씨는 ‘아이를 왜 죽게 했는지, 언제 학대했는지’ 등에 대한 질문에는 답하지 않다 호송 차량에 탑승하기 직전 작은 목소리로 이같이 말했습니다.함께 영장 심사를 받는 이모부 B 씨(40대)도 “죄송합니다”라고 말했지만, 역시 다른 질문에는 답하지 않았습니다.이들 부부는 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 이동해 표정 변화 등은 알 수 없었습니다.영장 심사는 수원지법에서 오후 2시 30분 시작됐으며 이르면 이날 저녁 구속 여부가 결정될 것으로 보입니다.A 씨 부부는 지난 8일 오전 맡아 돌보던 조카 C 양(10)이 말을 듣지 않고 소변을 가리지 못한다는 이유로 플라스틱 막대기 등으로 마구 때리고 머리를 물이 담긴 욕조에 강제로 넣었다가 빼는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.이들은 당초 119에 아이가 욕조에 빠져 숨 쉬지 않는다고 신고했지만, 아이 몸에 멍이 많은 것을 의심한 병원 측이 아동학대 의심 신고를 하면서 경찰에 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 긴급체포됐습니다.이후 진행된 조사에서 A 씨 부부는 구체적인 학대 경위를 털어놨고, 경찰은 어젯밤 구속 영장을 신청했습니다.경찰은 추가 학대가 있었는지 수사를 확대하는 한편 이들 부부에게 살인 혐의를 적용할 수 있을지 여부에 대해서도 면밀히 검토하고 있습니다.한편 C 양의 빈소가 마련된 용인의 한 장례식장에는 조문객도 거의 없이 적막감이 감돌고 있는 가운데 유족들은 취재진의 방문을 사절했습니다.어제 부검이 끝난 C 양의 시신을 인도받은 유족들은 내일 오전 발인할 예정입니다.