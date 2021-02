쿠팡의 성공비결과 리스크는 스스로 낸 신고서에 다 있다

황금주 :



쿠팡은 A급 보통주와 B급 보통주 두 가지를 보유합니다. 등급 A 보통주는 주당 1표, 등급 B 보통주는 주당 29표를 행사할 수 있습니다.



이 이원구조는 김범석(의장)에게 투표권을 집중시킵니다. 투자 시 중요한 거래의 결과에 영향을 미치고 기업 지배구조 문제에 영향을 미칠 투자자의 능력을 제한합니다.



We will have two classes of common stock: Class A common stock and Class B common stock. Class A common stock is entitled to one vote per share and Class B common stock is entitled to 29 votes per share.



The dual class structure of our common stock will have the effect of concentrating voting control with Bom Suk Kim. This voting control will limit your ability to influence the outcome of important transactions and to influence corporate governance matters.