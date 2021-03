수원 ‘태권도장 2곳·어린이집 1곳’ 사흘새 24명 감염

경기 수원시는 오늘(2일) 관내 태권도장 2곳과 어린이집 1곳에서 사흘 동안 코로나 19 확진자 24명이 발생했다고 밝혔습니다.지난달 27일 권선구 A 태권도장 사범 1명이 확진된 이후 역학관계에 있는 권선구 B 어린이집, 팔달구 C 태권도장으로 감염이 확산하고 있습니다.A 태권도장에서는 다음날 동료 사범 1명과 원생 1명이 추가로 확진됐습니다.이 원생이 다니는 B 어린이집에서도 27일 교사 3명과 교사의 가족 2명이 확진된 데 이어 28일과 지난 1일 이틀에 걸쳐 원아 5명과 가족 2명 등 7명이 더 나왔습니다.1일에는 태권도장 원생의 가족과 친척 등 6명이 추가로 확진됐습니다.방역당국이 A 태권도장 원생을 어린이집 확진자로 분류하면서 B 어린이집 확진자는 총 19명(원생 6명, 교사 3명, 가족 10명)이 됐습니다.또 어린이집 교사의 가족이 다니는 C 태권도장으로도 ‘n차 감염’이 일어나면서 어제는 C 태권도장 원생 3명이 추가로 확진됐습니다.이로써 수원 태권도장·어린이집 관련 확진자는 오늘 오전 11시 현재 총 24명으로 늘었습니다.최초 확진자로 알려진 A 태권도장 사범의 감염경로는 아직 파악되지 않았습니다.[사진 출처 : 연합뉴스]