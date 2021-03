‘하루 8천140명 확진·129명 사망’인데 ‘일상 경제’ 돌아가는 텍사스

댄 패트릭/ 텍사스 부지사 (지난해 3월 폭스 뉴스 인터뷰)



"생명은 소중하죠. 하지만 ...경제가 박살 나고, 소기업이 박살 나고 있어요. 이 나라를 우리 스스로 박살 내고 있다고요.



삶보다 중요한 게 있습니다. (There are more important things than living.)"



"미국을 위해서, 사랑하는 아이들과 손자 손녀들을 위해서라면 당신의 생명을 희생할 수 있겠습니까? 나는 희생을 선택할 겁니다. 나는 나처럼 (봉쇄보다 경제를 택할) 수많은 할머니 할아버지들이 있다고 믿습니다. 사랑하는 아이들을 위해서라면요.



제 이야기는 이겁니다. 일하러 나갑시다. 일상으로 돌아갑시다. 더 똑똑해집시다."