경찰이 방역수칙 위반에 폭행·성매매, ‘감금’ 논란까지

제주에서 경찰 간부가 코로나19 방역수칙을 위반하고, 식당에서 손님을 폭행한 혐의로 경찰에 입건됐다.지난달(2월)에는 불법 성매매 혐의로 검찰 수사를 받아온 경찰관이 직위 해제되는 등 제주에서 경찰 관련 비위가 잇따르고 있다.제주경찰청에 따르면 제주 동부경찰서 소속 A 경정은 지난달 23일 밤 제주시 모 식당에서 직원 등 6명과 회식을 하고, 또 다른 식당에서 손님과 시비가 붙어 손님을 폭행한 혐의를 받고 있다.제주경찰청 반부패범죄수사대는 A 경정을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.경찰은 행정명령을 위반한 경찰관 5명도 방역 당국에 통보할 예정이라고 밝혔다.지난달에는 서귀포경찰서 소속 B 경장이 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 약식기소된 것으로 파악됐다.B 경장은 지난해 1~5월 도내 모 업소에서 돈을 주고 불법 성매매를 한 혐의를 받고 있다. B 경장은 직위 해제됐다.조직폭력배와 유착 의혹으로 경찰청 감찰을 받아온 C 경정도 최근 재판에 넘겨졌다.제주지방검찰청은 C 경정이 2016년 1월 제주 동부경찰서 유치장에 있던 조직폭력배를 불러내 특별면회를 한 것으로 보고 직권남용 혐의를 적용해 불구속 기소했다. C 경정은 혐의를 부인하고 있다.지난달 23일에는 제주시 연동에서 신고를 받고 현장에 출동한 경찰관이 '자신을 왜 순찰차에 감금했느냐'고 묻는 유튜버에게 "진짜 감금이 뭔지 보여드릴까요?"라고 말했다가 경찰 서장이 사과하는 일도 있었다.문영근 제주 서부경찰서장은 "공직자로서 어떤 순간에도 주민과 다투거나 오해를 살 만한 언행을 하지 말아야 함에도 적절하지 않은 언행을 했다"며 "국민들 입장에서 마음이 다치는 사례가 없도록 주의시키고 교육하겠다"고 밝힌 바 있다.게시판에는 현재까지도 경찰을 비판하는 글이 쇄도하고 있다.연이은 비위와 논란에 제주경찰청장이 나서 공직 기강 확립을 주문하고 나섰다.강황수 제주경찰청장은 직원들에게 5인 이상 사적 모임 금지 등 코로나19 방역 특별지침 준수를 재강조하고, 사회적 물의를 일으키는 행위를 하지 말 것을 재차 지시했다.한편 제주경찰청에 따르면 최근 5년 동안 징계를 받은 제주지역 경찰관은 48명으로 집계됐다.계급별로 총경이 1명, 경감 8명, 경위 14명, 경사 18명, 경장 4명, 순경 3명으로 나타났다.징계 유형은 음주운전과 성 비위가 각각 5건, 직무태만 등이 11건, 품위손상 등 9건, 기타 18건으로 집계됐다.이 가운데 34명이 소청과 행정소송 등을 진행했고, 13명이 징계를 감경받았다.