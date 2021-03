2억 원대 ‘마스크 사기’ 의혹 경찰관 구속영장 기각…법원 “도주 우려 없어” 사회 입력 2021.03.15 (19:03) 수정 2021.03.15 (19:50)

마스크를 팔겠다며 접근해 대금을 가로챈 의혹을 받는 현직 경찰관에 대해 경찰이 구속영장을 신청했지만, 법원이 기각했습니다.



서울북부지법 배성중 부장판사는 사기·약사법 위반·특정범죄가중처벌법상 보복폭행 혐의를 받는 전주 완산경찰서 A 경위의 구속영장을 오늘(15일) 기각했습니다.



배 판사는 “불구속 상태에서 방어권을 행사할 필요가 있다”라며 “증거인멸 우려나 도주 우려도 있다고 보기 어렵다”라고 기각 사유를 설명했습니다.



A 경위는 지난해 3월, 기업 납품용 방역 마스크를 구하는 피해자에게 접근해 마스크 대금 2억 원가량을 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 법원 공무원 B 씨, 전직 조폭 C 씨가 A 경위의 범행에 가담했다고 의심하고 있습니다.



범행 과정에서 C 씨는 A 경위를 친인척으로 소개하며 피해자에게 접근했고, A 경위는 입단속을 위해 C 씨를 폭행하기도 한 것으로 전해졌습니다.



앞서 경찰은 지난달 C 씨를 구속해 검찰에 송치했고, 현재 B 씨의 신병처리 여부를 검토하고 있습니다.



사건을 수사하고 있는 서울 성북경찰서는 지난주 A 경위에 대해 구속영장을 신청했고, 전북경찰청은 A 경위를 직위 해제했습니다.



