미, “북한에 상응조치”…중국엔 ‘체제경쟁’선언 뉴스라인 입력 2021.03.26 (23:53) 수정 2021.03.26 (23:59)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



바이든 미국 대통령이 취임 후 첫 기자회견에서 북한의 미사일 발사가 안보리 결의 위반이라면서 북한이 앞으로 도발 수위를 높인다면 상응 조치를 하겠다고 밝혔습니다.



중국과는 체제 경쟁을 선언하기도 했는데요, 워싱턴 연결해 그 내용을 알아봅니다.



김기현 특파원, 바이든 대통령 대북 메시지 일단 간결하고 명확하네요.



좀더 자세히 전해주시죠.



[기자]



네, 바이든 대통령이 취임 64일 만에 가진 첫 공식기자회견에서 나온 발언입니다.



북한에 대한 질문, 나올 것 예상하고 철저히 준비했다고 봐야할 것 같습니다.



이틀 전에는 북한 단거리 미사일 발사가 별 일 아니었다고 했는 데, 이번엔 유엔 안보리 결의 위반인 탄도 미사일이라는 게 확인됐다는 점을 감안 한 것으로 보입니다.



앞으로 도발 수위가 높아지면, 상응 조치가 있을 거란 반응도 내놨습니다.



들어보시죠.



[조 바이든/미 대통령 : "We are comsulting with our allies and partners, and there will be reponses if they choose to escalate. We will respond accordingly."]



[앵커]



미국 정부가 조만간 대북정책 재검토 결과를 내놓겠다고 예고했었는데, 이번 미사일 발사가 여기에 영향을 미칠 거라고 봐야 할까요?



[기자]



바이든 대통령의 북한 관련 발언에서 주목할 만한 내용이 외교적 노력을 언급한 대목입니다.



다만, 이 과정은 비핵화의 최종 결과에 좌우된다고 조건을 붙였습니다.



미사일 개발은 물론 비핵화의 최종 상태와 관련한 목표를 분명히 한 상황에서 대북 협상에 나서겠다는 뜻으로 풀이됩니다.



이와 관련해 미국내 북한 전문가들은 북한의 다음 수순으로 핵을 이용한 주변국 압박 카드를 꺼내들 가능성을 경고하고 있습니다.



6자회담 미국 측 수석대표를 지냈던 힐 차관보의 분석 들어보시죠.



[크리스토퍼 힐/전 국무부 차관보 : " They seem to need it as an element of coercion, with other countries, whether it's the RK or Japan or other countries. So I think we need to be very not only vigilant, not only making the point that our alliance is stronger with the North Koreans continue this behavior, but also I think we need to show the North Koreans that we do have different options."]



[앵커]



바이든 대통령이 중국과의 체제 경쟁도 언급했는데, 중국의 패권 도전을 용납하지 않겠다고 했네요.



[기자]



바이든 대통령은 중국이 세계 질서를 주도하는 부강한 국가가 되려는 목표를 갖고 있지만 그런 일은 없을 것이라고 단정했습니다.



체제 경쟁은 자본주의와 사회주의 간 대결이 마무리됐던 구 소련 붕괴 이후 미국이 잘 사용하지 않았던 세계 질서에 대한 규정인 데요.



이번엔 21세기 체제 경쟁을 언급하면서 '민주주의 대 독재체제의 전투'라고 표현했습니다.



남중국해와 대만 등 지역 현안은 물론 신장 위구르 지역 인권 침해, 홍콩 상황까지 언급하면서 미국이 추구하는 민주적 가치를 중국이 훼손하고 있는 데, 동맹과 함께 패권 도전을 용납하지 않겠다고 선언한 것으로 관측됩니다.



지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다.

미, “북한에 상응조치”…중국엔 ‘체제경쟁’선언

입력 2021-03-26 23:53:14 수정 2021-03-26 23:59:31 뉴스라인

[앵커]



바이든 미국 대통령이 취임 후 첫 기자회견에서 북한의 미사일 발사가 안보리 결의 위반이라면서 북한이 앞으로 도발 수위를 높인다면 상응 조치를 하겠다고 밝혔습니다.



중국과는 체제 경쟁을 선언하기도 했는데요, 워싱턴 연결해 그 내용을 알아봅니다.



김기현 특파원, 바이든 대통령 대북 메시지 일단 간결하고 명확하네요.



좀더 자세히 전해주시죠.



[기자]



네, 바이든 대통령이 취임 64일 만에 가진 첫 공식기자회견에서 나온 발언입니다.



북한에 대한 질문, 나올 것 예상하고 철저히 준비했다고 봐야할 것 같습니다.



이틀 전에는 북한 단거리 미사일 발사가 별 일 아니었다고 했는 데, 이번엔 유엔 안보리 결의 위반인 탄도 미사일이라는 게 확인됐다는 점을 감안 한 것으로 보입니다.



앞으로 도발 수위가 높아지면, 상응 조치가 있을 거란 반응도 내놨습니다.



들어보시죠.



[조 바이든/미 대통령 : "We are comsulting with our allies and partners, and there will be reponses if they choose to escalate. We will respond accordingly."]



[앵커]



미국 정부가 조만간 대북정책 재검토 결과를 내놓겠다고 예고했었는데, 이번 미사일 발사가 여기에 영향을 미칠 거라고 봐야 할까요?



[기자]



바이든 대통령의 북한 관련 발언에서 주목할 만한 내용이 외교적 노력을 언급한 대목입니다.



다만, 이 과정은 비핵화의 최종 결과에 좌우된다고 조건을 붙였습니다.



미사일 개발은 물론 비핵화의 최종 상태와 관련한 목표를 분명히 한 상황에서 대북 협상에 나서겠다는 뜻으로 풀이됩니다.



이와 관련해 미국내 북한 전문가들은 북한의 다음 수순으로 핵을 이용한 주변국 압박 카드를 꺼내들 가능성을 경고하고 있습니다.



6자회담 미국 측 수석대표를 지냈던 힐 차관보의 분석 들어보시죠.



[크리스토퍼 힐/전 국무부 차관보 : " They seem to need it as an element of coercion, with other countries, whether it's the RK or Japan or other countries. So I think we need to be very not only vigilant, not only making the point that our alliance is stronger with the North Koreans continue this behavior, but also I think we need to show the North Koreans that we do have different options."]



[앵커]



바이든 대통령이 중국과의 체제 경쟁도 언급했는데, 중국의 패권 도전을 용납하지 않겠다고 했네요.



[기자]



바이든 대통령은 중국이 세계 질서를 주도하는 부강한 국가가 되려는 목표를 갖고 있지만 그런 일은 없을 것이라고 단정했습니다.



체제 경쟁은 자본주의와 사회주의 간 대결이 마무리됐던 구 소련 붕괴 이후 미국이 잘 사용하지 않았던 세계 질서에 대한 규정인 데요.



이번엔 21세기 체제 경쟁을 언급하면서 '민주주의 대 독재체제의 전투'라고 표현했습니다.



남중국해와 대만 등 지역 현안은 물론 신장 위구르 지역 인권 침해, 홍콩 상황까지 언급하면서 미국이 추구하는 민주적 가치를 중국이 훼손하고 있는 데, 동맹과 함께 패권 도전을 용납하지 않겠다고 선언한 것으로 관측됩니다.



지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다.