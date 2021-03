[특파원 리포트] ‘견주의 자격’을 묻는 독일…입양 전 시험 보고 세금까지

<반려견이 놀고 싶을 때 취하는 자세는 무엇인가요?>

a) 등을 둥글게 하고 꼬리를 다리 사이로 넣는다

b) 누워서 머리를 옆으로 돌린다

c) 앞다리를 땅에 붙이고 뒷다리를 세운 뒤 꼬리를 흔든다.

d) 목 뒤의 털을 세고, 꼬리를 똑바로 세운다.



<급하게 길에서 차를 세울 때 반려견을 어떻게 차에서 내리게 하겠습니까?>

a) 개가 내린 후 개를 불러 목줄을 한다

b) 개에 목줄을 차에서 하고 후에 내리게 한다

c) 개를 내리게 한 후 앉으라는 명령을 한다

d) 개가 차에서 내린 후 누우라는 명령으로 인도에 눕게 한다



<다음 중 옳은 말을 고르세요>

a) 암컷은 번식력이 있고 평생 번식 할 수 있습니다.

b) 암컷은 발정기 첫날부터 성공적으로 짝짓기할 수 있습니다.

c) 임신의 경우, 암컷의 발정기 11일째 되는 날과 14일째 되는 살 사이에 짝짓기를 해야 합니다.

d) 일반적으로 수컷은 8세까지만 짝짓기가 가능합니다.



<반려견 불안 문제의 가장 흔한 원인은 무엇입니까?>

a) 견주와 유대가 너무 가까운 것

b) 아이들이 많은 대가족

c) 특히 강아지 시절의 나쁜 경험

d) 반려견 공원에서 정기적인 훈련



(정답: c, b, a, c)