WHO 사무총장, 코로나19 기원 조사 관련 “후속 작업 있을 것”

세계보건기구(WHO) 사무총장이 코로나19 기원 조사를 했던 전문가들이 최근 발표한 보고서에 대해 후속 작업을 할 것이라고 밝혔다고 로이터 통신이 현지시간 1일 보도했습니다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 화상 언론 브리핑에서 "후속 평가(follow-up assessment)가 있을 것이고, 그것은 우리가 기대하는 것"이라고 말했습니다.그는 자세한 사항은 아직 정해지지 않았다면서도 해당 작업이 가능한 한 이른 시일 내 시작될 것이라고 덧붙였습니다.앞서 WHO 주도로 구성된 국제 전문가들과 중국 측 관계자들은 지난 1월 14일부터 2월 10일까지 28일 동안 코로나19가 처음 보고된 중국 우한(武漢)에서 바이러스의 기원을 조사했으며, 그 결과를 담은 보고서를 지난달 30일 발표했습니다.이와 관련해 테워드로스 사무총장은 당일 회원국을 대상으로 진행한 브리핑에서 조사팀이 원자료(raw data)에 접근하는 데 어려움을 겪었다며 우려를 표한 바 있습니다.한편, 그는 이날 브리핑에서 코로나19 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스에 백신 1천만 회분을 기부해달라는 WHO의 당부에도 "아직 이에 대해 약속을 받지 못했다"며 아쉬워했습니다.그러면서 "미래를 내다보고 계몽된 지도자들이 나서주기를 여전히 희망한다"고 강조했습니다.[사진 출처 : 연합뉴스 / WHO 제공]