'신도 성착취 혐의' 목사 아내·남동생, 헌금 강요 등 혐의로 구속 사회 입력 2021.04.05 (22:01)

교회 신도들을 상대로 성 착취를 한 혐의로 기소된 목사의 아내와 남동생이 신도들에게 헌금을 강요한 혐의 등으로 구속됐습니다.



수원지법 안산지원은 오늘(5일) 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동 공갈) 등 혐의로 안산 모 교회 목사 A 씨의 아내 B 씨와 목사의 남동생 C 씨에 대해 검찰이 청구한 구속영장을 발부했다고 밝혔습니다.



법원은 “증거 인멸 및 도주 우려가 있다”며 영장 발부 이유를 설명했습니다.



B 씨와 C 씨는 2008년부터 2018년까지 헌금 액수를 채우라며 신도 10여 명을 때리고 협박한 혐의를 받고 있습니다.



목사 A 씨는 올해 초 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(준강제추행) 혐의로 구속돼 재판을 받고 있습니다.



A 씨는 2008년부터 2018년까지 20차례에 걸쳐 아동·청소년 4명과 성인 1명 등 신도 5명을 대상으로 추행하거나 유사 성행위를 하도록 하고, 그 모습을 촬영한 혐의를 받습니다.



B 씨와 C 씨는 A 씨의 성범죄 사실을 알고도 방조한 혐의도 받고 있습니다.



