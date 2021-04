[지구촌 Talk] 英 89살 남성, 롤러스케이트 타고 기금 모금 지구촌뉴스 입력 2021.04.12 (10:59) 수정 2021.04.12 (11:03)

[앵커]



영국에서 코로나19 의료진을 위해 감동적인 모금 활동을 했던 고 톰 무어 할아버지, 기억하시죠?



이 도전에 용기를 얻어 영국 공군 출신 89살 할아버지도 모금 활동에 나섰습니다.



함께 만나보시죠.



[리포트]



롤러스케이트를 타고 보행 보조기에 의지해 집 주차장을 매일 한 바퀴씩 도는 할아버지가 있습니다.



영국 공군 출신으로 영국 워릭 시에 사는 89살 존 윌콕 할아버지인데요,



내년 1월의 아흔 살 생일 때까지 주차장 90바퀴를 돌겠다는 목표로 도전에 나섰습니다.



윌콕 할아버지는 굶주리는 아이들을 돕기 위한 모금 활동을 벌이고 있는데요,



70년 만에 처음으로 스케이트를 신자 처음에는 등이 펴지질 않아 힘들었다고 합니다,



[존 윌콕 : "but along comes Sir Tom with his trolley, doing his laps in the courtyard. So I crept out a couple of days at the back here where nobody could see me and tried it on and it seemed to work."]



할아버지는 모금 목표액을 우리 돈 75만 원이 조금 넘는 500파운드로 설정했는데요,



주차장 20바퀴를 돌았을 때 이미 모금액이 4천만 원을 넘겼습니다.

