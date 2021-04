[사건후] “나 믿고 투자해”라더니 ‘회사’도 ‘친오빠’도 모두 사기

결혼 자금 마련을 명목으로 남자 친구로부터 1억 2,000만 원을 가로챈 30대 여성에게 법원이 실형을 선고했다. 또 이 여성의 친오빠를 사칭해 함께 사기 행각을 벌인 40대 남성도 법의 심판을 받았다.A 씨(38·여)는 지난 2018년 3월 10일 B 씨를 알게 돼 교제를 시작한다. 이후 A 씨는 평소 알고 지내던 C 씨(40)를 자신의 친오빠라고 B 씨에게 소개했다.곧이어 A 씨와 C 씨는 자신들의 본색을 드러낸다.2018년 3월 중순 서울 강동구의 B 씨 집.A 씨는 B 씨에게 "각자 보유하고 있는 집을 팔아 신혼집을 얻자. 신혼여행 경비 등 결혼자금으로 목돈이 필요하니 당신 집이 먼저 매각되면 매매대금을 일수 사업에 투자하라”면서,“나는 강남 사무실을 근거지로 강남 일대에서 일수를 하고 있다. 친오빠가 부수적인 업무를 도와주고 있다”고 말했다.또 “일수 사업에 돈을 투자하면 매월 투자원금의 4%의 이자를 받을 수 있다. 일수 일을 같이하게 되면 대출을 하는 사람들이 내는 원금의 40%에 해당하는 이자를 벌 수 있다”며 “2018년 5월 28일부터 일수 사무실로 출근하라”며 투자를 요구했다.A 씨의 말을 믿은 B 씨는 2018년 4월 10일 자신의 집에서 일수 투자금 명목으로 A 씨에게 2,000만 원을 건넸다. 이어 같은 해 5월 23일에는 서울 강남구 선릉역 인근 도로변에서 같은 명목으로 1억 원을 A 씨에게 주는 등 모두 2차례에 걸쳐 1억 2,000만 원을 줬다.하지만 A 씨의 말은 모두 거짓말이었다.A 씨는 일수 사업을 운영하고 있지 않아 피해자에게 일수로 수익금을 줄 의사나 능력이 없었다. 또한, 피해자가 A 씨의 친오빠로 알고 있던 C 씨도 실제로 친오빠가 아니었다.이후 B 씨는 약정된 이자 및 일수 이용자들의 담보서류를 지급 받지 못한 점, 자신의 돈이 A 씨가 아닌 C 씨에게 넘어간 것에 이상함을 눈치채고 2018년 5월 27일 경기도 하남시의 한 카페에서 C 씨를 만나 투자금 반환을 요청한다.하지만 C 씨는 B 씨에게 계약서 및 통보서를 보여주며 "너 때문에 4억 원짜리 계약이 파기됐다. 손해배상 청구를 하겠다. 원금 1억 2,000만 원을 포기하고 추가로 4,000만 원을 더 지급하라"며 마치 자신이 피해자인 것처럼 협박했다.그러나 B 씨가 이에 응하지 않아 C 씨는 그 뜻을 이루지 못하고 미수에 그쳤다.결국, 이들은 사기와 공갈미수 혐의로 기소됐고 서울동부지법 형사4단독 이광영 판사는 A 씨에게 징역 6개월을 선고했다. 재판부는 또 친오빠를 가장해 A 씨와 함께 범행을 모의한 C 씨에게는 공갈미수 혐의도 추가해 징역 1년을 선고했다.이 판사는 판결문에서 “피해자와 합의되지 아니한 점, 전과관계, 범행으로 인한 이익의 귀속 등을 참작해 이같이 형을 정했다”고 밝혔다.