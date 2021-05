BTS 신곡 ‘버터’, 퀸 노래 샘플링?…뮤직비디오 티저 공개 입력 2021.05.19 (10:58) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단(BTS)이 두 번째 영어 싱글 '버터'(Butter) 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 컴백 초읽기에 들어갔다.



방탄소년단은 19일 유튜브 등 소셜미디어에 오는 21일 발매하는 신곡 '버터' 뮤직비디오 티저를 공개했다.



흑백 화면 안에서 방탄소년단은 정장 차림으로 나란히 서 있다가 음악이 흘러나오자 고개를 까딱이며 리듬을 탄다.



그러다 깜짝 놀란 듯 입을 막고, 화면이 전환해 팬케이크 위에 버터가 녹고 있는 모습을 비춘다.



이후 "Get it, let it roll"이라는 노랫말이 흐르며 영상은 마무리된다.



영상 초반에 나오는 음악은 영국의 전설적 밴드 퀸의 명곡 '어나더 원 바이츠 더 더스트'(Another One Bites The Dust) 도입부와 상당히 흡사해 방탄소년단이 이 곡을 샘플링한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다.



퀸 역시 트위터 계정에 "Are you ready hey are you ready for this"(준비됐나)라는 곡의 가사와 함께 'Another One Bites The Dust x #BTS_Butter'라는 문구를 올려 협업을 암시했다.



방탄소년단의 공식 트위터 계정과 '버터 비디오 티저'도 해시태그(#)를 달아 올렸다.



방탄소년단의 '버터' 티저 영상은 공개 약 10시간 만에 조회수 1천600만건을 넘기며 호응을 얻고 있다.



약 19초 길이의 짧은 영상이지만 곡의 밝고 유쾌한 분위기를 드러낸다.



'버터'는 방탄소년단이 메가 히트곡 '다이너마이트' 이후 두 번째로 내는 영어 싱글로 밝고 가벼운 분위기의 '서머송'이다.



특히 리더 RM이 곡 작업에 참여한 것으로 알려서 팬들의 기대가 크다.



방탄소년단은 오는 24일 '빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA)에서 이 곡의 무대를 최초로 공개할 예정이다.



방탄소년단은 최근 빌보드와 가진 짤막한 인터뷰에서 "버터의 녹음 과정은 부드러웠다"며 "'다이너마이트'와 '버터'는 서로 다른 (스타일의) 곡이고, 우리 각각의 매력을 보여주는 데 집중했다"고 말했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트 뮤직 제공]

BTS 신곡 ‘버터’, 퀸 노래 샘플링?…뮤직비디오 티저 공개

입력 2021-05-19 10:58:53 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 두 번째 영어 싱글 '버터'(Butter) 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 컴백 초읽기에 들어갔다.



방탄소년단은 19일 유튜브 등 소셜미디어에 오는 21일 발매하는 신곡 '버터' 뮤직비디오 티저를 공개했다.



흑백 화면 안에서 방탄소년단은 정장 차림으로 나란히 서 있다가 음악이 흘러나오자 고개를 까딱이며 리듬을 탄다.



그러다 깜짝 놀란 듯 입을 막고, 화면이 전환해 팬케이크 위에 버터가 녹고 있는 모습을 비춘다.



이후 "Get it, let it roll"이라는 노랫말이 흐르며 영상은 마무리된다.



영상 초반에 나오는 음악은 영국의 전설적 밴드 퀸의 명곡 '어나더 원 바이츠 더 더스트'(Another One Bites The Dust) 도입부와 상당히 흡사해 방탄소년단이 이 곡을 샘플링한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다.



퀸 역시 트위터 계정에 "Are you ready hey are you ready for this"(준비됐나)라는 곡의 가사와 함께 'Another One Bites The Dust x #BTS_Butter'라는 문구를 올려 협업을 암시했다.



방탄소년단의 공식 트위터 계정과 '버터 비디오 티저'도 해시태그(#)를 달아 올렸다.



방탄소년단의 '버터' 티저 영상은 공개 약 10시간 만에 조회수 1천600만건을 넘기며 호응을 얻고 있다.



약 19초 길이의 짧은 영상이지만 곡의 밝고 유쾌한 분위기를 드러낸다.



'버터'는 방탄소년단이 메가 히트곡 '다이너마이트' 이후 두 번째로 내는 영어 싱글로 밝고 가벼운 분위기의 '서머송'이다.



특히 리더 RM이 곡 작업에 참여한 것으로 알려서 팬들의 기대가 크다.



방탄소년단은 오는 24일 '빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA)에서 이 곡의 무대를 최초로 공개할 예정이다.



방탄소년단은 최근 빌보드와 가진 짤막한 인터뷰에서 "버터의 녹음 과정은 부드러웠다"며 "'다이너마이트'와 '버터'는 서로 다른 (스타일의) 곡이고, 우리 각각의 매력을 보여주는 데 집중했다"고 말했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트 뮤직 제공]

기자 정보