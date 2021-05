[판결남] “남편 닮아간다”며 굶긴 2살 아이…숨진 뒤 한강에 버려졌다

아동학대 범죄에 대한 공분이 끓어오르고 있습니다. 그러나 관행상 수사기관은 살인 혐의가 아닌 아동학대치사, 즉 아동을 학대했는데 '결과적으로' 사망했다는 혐의로 기소하고 있습니다. 더 이상 가정 안에서 해결할 문제가 아님에도 말입니다.아동학대처벌법상 아동학대치사의 가중된 양형기준은 최대 10년입니다. 상향된 대법원 양형기준상으로도 그렇습니다.만약 예전부터 미필적 고의를 인정해 살인 혐의로 기소하는 수사관행이 정립됐다면 이런 사건들이 계속될지는 의문입니다. 아동 학대치사가 쟁점이 된 사건을 소개해 드립니다.A 씨는 남편과 불화를 겪다 2018년 11월부터 별거를 시작, 딸 B 양과 아들 C 군을 혼자 돌보기 시작했습니다.2019년 중순 비어있던 모친의 집으로 이사한 A 씨는 아들 C 군이 자라면서 남편을 닮아간다는 이유로 밥을 주지 않았습니다.A 씨는 "너무 아빠 같아서 너무 싫다. 같이 있는 게 싫다. 너를 쳐다보는 것 자체가 싫다. 네가 없었으면 좋겠다"고 대놓고 아이에게 이야기하기도 했고, 당시 2살이던 아이 머리맡에 분유를 타 놓은 젖병을 '두고' 방치한 채 B 양만 데리고 마카오와 러시아로 여행을 가기도 했습니다.2019년 9월 추석 무렵, 아이는 광대와 등뼈 등이 도드라져 보이고 힘이 없어 자리에서 일어나거나 울지도 못할 정도에 이르렀습니다.그러나 A 씨는 계속 아이를 방치했고, 아이가 작은 방에서 제대로 숨을 쉬지 못하고 발바닥이 보랏빛을 띠는 등 이상 증세를 보였음에도 병원으로 옮기거나 119에 신고하지 않았습니다. 아이는 2019년 10월 7일 숨졌습니다.A 씨는 그날 새벽 6시, 아이가 숨진 것을 발견하고 시신을 택배상자에 넣어 닷새가량 방에 그대로 두었습니다. 며칠 후 B 양이 "이상한 냄새가 난다"고 얘기하자 A 씨는 택배상자를 들고 택시로 잠실 한강공원으로 이동한 후 잠실대교 남단 인근에 상자를 던져버렸습니다.A 씨는 C 군에 대한 아동학대범죄의처벌등에관한법률 위반(아동학대치사), 사체유기, B 양에 대한 아동복지법 위반(아동학대 및 아동유기·방임) 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 "비록 정상적으로 아이를 보살피지는 못했으나 딸과 함께 둘러앉아 이유식을 먹이기도 하고, 함께 놀아주기도 했다"며 "B 양의 정신건강과 정상적 발달이 저해될 위험이 현저하게 발생했다고 보기 어렵고, 자신의 행위가 딸에게 정신건강 및 발달을 저해하는 결과가 발생하리란 점을 인식하지 못했다"고 주장했습니다.1심인 서울동부지법 제11형사부(부장판사 손주철)는 A 씨에게 징역 10년을 선고했습니다. 또 아동학대 치료프로그램 40시간 이수, 아동기관 취업 제한 10년도 명령했습니다.1심 재판부는 “피고인은 피해아동이 성장하며 남편과 닮아간다는 이유로 아동의 연령·발달에 맞는 식사를 제공하지 않는 등 아이를 학대해 사망에 이르게 했고, 자신의 범행을 은폐하기 위해 피해아동의 시신이 든 택배상자를 한강에 유기했다"고 공소사실을 인정했습니다.또 법원은 "누나에게 동생을 학대하는 모습을 지켜보게 하면서 정서적 학대행위를 했다"는 공소사실도 인정했습니다.법원은 "생후 22개월에 불과했던 피해 아동은 어머니로부터 방치돼 상상하기 어려운 배고픔과 고통 속에서 생을 마감했다.법원은 이어 "학대 행위로 피해 아동이 사망에 이른 점에 비춰 법익 침해의 결과 역시 너무나 참담하다"면서 "피고인은 남편과 혼인생활이 순탄하지 못했고 그에 대해 좋지 않은 감정과 남편에 대한 분노를 피해아동에게 투영해 왔던 것으로 보이나, 그런 이유로는 범행이 정당화될 수 없고 엄중한 처벌이 불가피하다"며 징역 10년을 선고했습니다.A 씨는 "B양이 C군의 사망 사실을 알지 못했다"며 "B양에게 정서적 학대행위를 했단 혐의는 인정할 수 없다"며 항소했습니다. A 씨는 항소심 과정에서 30여 차례에 걸쳐 반성문을 제출하기도 했습니다.그러나 2심인 서울고등법원 제13형사부는 A 씨의 항소를 기각했습니다.법원은 "평소 남매가 같이 식사했는데 딸이 밥을 잘 안 먹으려고 하면 다 먹을 때까지 잘 타이른 반면 C군이 밥을 안 먹으려 하면 그냥 음식을 치워버리는 등 차별행위를 해왔고, 4개월간 피고인이 C군에게 제대로 식사를 주지 않았다"면서 "딸 역시 그러한 방임행위 및 그로 인해 C군이 말라가는 모습을 볼 수 있는 환경에서 생활했을 것으로 보인다"고 지적했습니다.법원은 이어 "딸을 보호한 시설 담당자가 '딸은 동생이라는 존재, 동생이 있었단 사실 자체는 인지하고 있으나 엄마와 동생에 대한 말을 일절 언급하지 않는 것으로 보아 엄마가 동생에 대해 좋지 않은 행동을 했단 점을 인지하고 있는 것으로 보인다'고 진술했다"며 딸에 대한 학대 혐의에 대해 유죄 판단을 유지했습니다.